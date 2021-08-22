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Стрибунка Геращенко виграла етап “Діамантової ліги”

Неділя, 22 серпня 2021, 07:50

Українська стрибунка у висоту Ірина Геращенко вперше в кар’єрі виграла етап "Діамантової ліги" в американському Юджині.

Джерело: Sport.ua                  

Деталі: Зазначається, що Геращенко виграла в перестрибці з бронзовою призеркою чемпіонату світу-2019 Вашті Каннінгем. Вони обидві подолали 1.98 з другої спроби, але також обидві – не подолали  2.00 м. Геращенко перемогла у перестрибці, необхідній для  визначення переможниці.

Sport.ua пише, що результатом 1.98 Геращенко повторила найкращий результат  сезону.

Інша українська стрибунка Юлія Левченко показала 4-й  результат.

Теми: спорт


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