Стрибунка Геращенко виграла етап “Діамантової ліги”

Українська стрибунка у висоту Ірина Геращенко вперше в кар’єрі виграла етап "Діамантової ліги" в американському Юджині.

Джерело: Sport.ua

Деталі: Зазначається, що Геращенко виграла в перестрибці з бронзовою призеркою чемпіонату світу-2019 Вашті Каннінгем. Вони обидві подолали 1.98 з другої спроби, але також обидві – не подолали 2.00 м. Геращенко перемогла у перестрибці, необхідній для визначення переможниці.

Sport.ua пише, що результатом 1.98 Геращенко повторила найкращий результат сезону.

Інша українська стрибунка Юлія Левченко показала 4-й результат.