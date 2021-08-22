Стрибунка Геращенко виграла етап “Діамантової ліги”
Неділя, 22 серпня 2021, 07:50
Українська стрибунка у висоту Ірина Геращенко вперше в кар’єрі виграла етап "Діамантової ліги" в американському Юджині.
Джерело: Sport.ua
Деталі: Зазначається, що Геращенко виграла в перестрибці з бронзовою призеркою чемпіонату світу-2019 Вашті Каннінгем. Вони обидві подолали 1.98 з другої спроби, але також обидві – не подолали 2.00 м. Геращенко перемогла у перестрибці, необхідній для визначення переможниці.
Sport.ua пише, що результатом 1.98 Геращенко повторила найкращий результат сезону.
Інша українська стрибунка Юлія Левченко показала 4-й результат.