Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Стрибунка Геращенко виграла етап “Діамантової ліги”

Неділя, 22 серпня 2021, 07:50
Стрибунка Геращенко виграла етап “Діамантової ліги”

Українська стрибунка у висоту Ірина Геращенко вперше в кар’єрі виграла етап "Діамантової ліги" в американському Юджині.

Джерело: Sport.ua                  

Деталі: Зазначається, що Геращенко виграла в перестрибці з бронзовою призеркою чемпіонату світу-2019 Вашті Каннінгем. Вони обидві подолали 1.98 з другої спроби, але також обидві – не подолали  2.00 м. Геращенко перемогла у перестрибці, необхідній для  визначення переможниці.

Sport.ua пише, що результатом 1.98 Геращенко повторила найкращий результат  сезону.

Інша українська стрибунка Юлія Левченко показала 4-й  результат.

"Українська правда" у Threads

Теми: спорт
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Усі новини...
спорт
Родинна фірма Сергія Бубки продає пальне окупантам – ЗМІ
Російських та білоруських спортсменів допустили до Азійських ігор-2023
Національний рекорд: одразу чотири українки вийшли до другого кола Вімблдону-2023
Останні новини
10:32
CNN: Україна без допомоги США та НАТО може програти війну до літа 2024 року
10:19
відео"Укрзалізниця" збудувала свій перший зерновоз, пристосований до євроколії
10:11
Китай посилює боротьбу з IPhone
09:56
фотоПартизани підірвали авто з російським офіцером у Маріуполі – Андрющенко
09:53
фотоСтоматологія в епоху вікінгів була більш досконалою, ніж вважалося раніше – дослідження
09:33
Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни
09:21
Помер чиновник, який підірвався на російській міні у Бєлгородській області
09:05
Пристайко застеріг від "креативу" з призначенням посла у Британії
08:50
Уночі росіяни атакували Херсон: є поранені цивільні
08:38
У Литві натякнули Орбану на потребу вийти з ЄС
Усі новини...
Реклама: