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Прыгунья Геращенко выиграла этап "Бриллиантовой лиги"

Воскресенье, 22 августа 2021, 07:50
Прыгунья Геращенко выиграла этап Бриллиантовой лиги

Украинская прыгунья в высоту Ирина Геращенко впервые в карьере выиграла этап "Бриллиантовой лиги" в американском Юджине.

Источник: Sport.ua

Детали: Отмечается, что Геращенко выиграла в перепрыжке с бронзовым призером чемпионата мира-2019 Вашти Каннингем. Они обе преодолели 1.98 со второй попытки, но также обе - не преодолели 2.00 м. Геращенко победила в перепрыжке, необходимой для определения победительницы.

Sport.ua пишет, что результатом 1.98 Геращенко повторила лучший результат сезона.

Другая украинская прыгунья Юлия Левченко показала 4-й результат.

"Украинская правда" в Threads

Темы: спорт
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