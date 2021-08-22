Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

До берега Японії приплив чоловік з Росії і попросив притулку

Неділя, 22 серпня 2021, 10:12
Ілюстративне фото з відкритих джерел

Японські ЗМІ пишуть про інцидент з неназваним чоловіком, який проплив 20 км з контрольованого Росією острова Кунашир до берега Японії (місто Сібецу) і попросив надати йому притулок.

Джерело: японське видання Yomiuri, реакція РФ, яку опублікував ТАСС

Деталі: Повідомляється, що підозрілого чоловіка помітили місцеві жителі, а коли вони до нього звернулися, він повідомив, що не має при собі паспорта, він росіянин і приплив з Кунашира. Цю ж версію він озвучив і японській поліції, після чого попросив притулку.

Регіональне імміграційне бюро міста Саппоро на даний момент вивчає ситуацію.

При цьому російська сторона заявляє, що влада Японії відмовляється надати офіційну інформацію про вказану людину.

Так, начальник відділу імміграційного контролю міста Саппоро, у веденні якого знаходиться справа, пояснив неможливість співпраці з російським генконсульством відсутністю вказівок керівництва в Токіо, а також поки що непідтвердженими громадянством чоловіка.

 
Прибережне місто Сібецу (ліворуч) та острів Кунашир (праворуч)
 

Довідка: Міжнародний статус острова Кунашир невизначений. Росія відносить його до складу своєї Сахалінської області. Після 1945 року острів був окупований радянськими військами, на сьогодні уряд Японії не визнає російського панування, вимагаючи повернути захоплені Москвою японські території.

Теми: ЯпоніяРосіякурйоз


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Зеленський зробив "національними легендами" Блохіна і Ротару

Домовленості Зеленського і Меркель: "Нафтогаз" і RWE підписали меморандум

Данілов: Вплив олігархів на ВР є дуже-дуже великим

В Україні може з'явитися "промисловий ліс" – Данілов

Окупанти вбили українського військового

Зеленський обіцяє помилувати десятки засуджених ветеранів

Усі новини...
Японія
В Японії виверження вулкану "створило" новий острів
Зливи накрили Японію, є загиблий
У Токіо розпочалася церемонія закриття Олімпіади-2020
Останні новини
21:43
Президент ввів у дію санкції проти Деркача і Пушиліна
21:18
Зеленський побачив початок "ідеального еволюційного уряду"
21:00
Президент: Міністри починають багато говорити, коли нема чого показати
20:46
Зеленський зробив "національними легендами" Блохіна і Ротару
20:23
Домовленості Зеленського і Меркель: "Нафтогаз" і RWE підписали меморандум
19:50
Зеленський обговорив із прем'єром Грузії виклики в Чорноморському регіоні
19:29
Шмигаль поговорив з Меркель про інтеграцію в європейську енергомережу
19:16
Данілов: Вплив олігархів на ВР є дуже-дуже великим
19:04
Новини економіки: МАУ може перестати існувати, у Центренерго не вистачає коштів на вугілля
18:39
В Україні може з'явитися "промисловий ліс" – Данілов
Усі новини...