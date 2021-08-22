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До берега Японії приплив чоловік з Росії і попросив притулку

Неділя, 22 серпня 2021, 10:12
До берега Японії приплив чоловік з Росії і попросив притулку
Ілюстративне фото з відкритих джерел

Японські ЗМІ пишуть про інцидент з неназваним чоловіком, який проплив 20 км з контрольованого Росією острова Кунашир до берега Японії (місто Сібецу) і попросив надати йому притулок.

Джерело: японське видання Yomiuri, реакція РФ, яку опублікував ТАСС

Деталі: Повідомляється, що підозрілого чоловіка помітили місцеві жителі, а коли вони до нього звернулися, він повідомив, що не має при собі паспорта, він росіянин і приплив з Кунашира. Цю ж версію він озвучив і японській поліції, після чого попросив притулку.

Регіональне імміграційне бюро міста Саппоро на даний момент вивчає ситуацію.

При цьому російська сторона заявляє, що влада Японії відмовляється надати офіційну інформацію про вказану людину.

Так, начальник відділу імміграційного контролю міста Саппоро, у веденні якого знаходиться справа, пояснив неможливість співпраці з російським генконсульством відсутністю вказівок керівництва в Токіо, а також поки що непідтвердженими громадянством чоловіка.

 
Прибережне місто Сібецу (ліворуч) та острів Кунашир (праворуч)
 

Довідка: Міжнародний статус острова Кунашир невизначений. Росія відносить його до складу своєї Сахалінської області. Після 1945 року острів був окупований радянськими військами, на сьогодні уряд Японії не визнає російського панування, вимагаючи повернути захоплені Москвою японські території.

"Українська правда" у Threads

Теми: ЯпоніяРосіякурйоз
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