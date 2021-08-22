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К берегу Японии приплыл мужчина из России и попросил убежища

Воскресенье, 22 августа 2021, 10:12
Иллюстративное фото из открытых источников

Японские СМИ пишут об инциденте с неназванным мужчиной, который проплыл 20 км с контролируемого Россией острова Кунашир к берегу Японии (город Сибецу) и попросил о предоставлении ему убежища.

Источник: японское издание Yomiuri, реакция РФ, которую опубликовал ТАСС

Детали: Сообщается, что подозрительного мужчину заметили местные жители, когда они е нему обратились, он сообщил, что у него нет при себе паспорта, он россиянин и приплыл с Кунашира.  Эту же версию он озвучил и японской полиции, после чего попросил убежища.

Региональное иммиграционное бюро города Саппоро на данным момент изучает ситуацию.

При этом российская сторона заявляет, что власти Японии отказываются предоставить официальную информацию о приплывшем человеке.

Так, начальник отдела иммиграционного контроля города Саппоро, в ведении которого находится дело, объяснил невозможность сотрудничества с российским генконсульством отсутствием указаний руководства в Токио, а также пока неподтвержденным гражданством мужчины.

 
Прибрежный город Сибецу (слева) и остров Кунашир (справа)

Справка: Международный статус острова Кунашир не определен. Россия относит его к составу своей Сахалинской области. После 1945 года остров был оккупирован советскими войсками, сегодня правительство Японии не признает российского господства, требуя вернуть захваченные Москвой японские территории.

Темы: ЯпонияРосcиякурьез
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