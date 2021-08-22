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Вселенський патріарх разом з Епіфанієм відслужили літургію в Софії Київській

Неділя, 22 серпня 2021, 11:21
Фото УП

Вселенський патріарх Варфоломій разом з предстоятелем Православної церкви України відслужили літургію на території заповідника Софії Київської.

Джерело: кореспондентка УП з місця події

Деталі: Літургія тривала близько 3 годин. Для її проведення на території Софії спорудили невелику сцену, на якій стояли Варфоломій з Епіфанієм та близько 50 священнослужителів. Усі були без масок.

Натомість серед звичайних прихожан, які прийшли послухати літургію, були чимало людей у масках.

Серед гостей також були мер Львова Андрій Садовий та п'ятий президент Петро Порошенко. Разом з дружиною Мариною Порошенко, нині депутаткою Київської міської ради від "Європейської солідарності", вони стояли біля сцени. По завершенню літургії до родини Порошенків вишикувалась черга зі священиків та прихожан, які хотіли зробити з ними селфі.

Вхід на територію Софії Київської офіційно був вільним. Однак Нацгвардія пропускала людей поступово, за принципом – одна людина вийшла, одна зайшла.

У завершальній промові Епіфаній подякував Вселенському патріарху за надання томосу для ПЦУ та Порошенку за його сприяння.

Предстоятель ПЦУ також натякнув на своє занепокоєння, тим, що деякі церкви "досі ще тримаються розділення і ухиляються від спілкування" – маючи на увазі Українську православну церкву Московського патріархату, яку очолює митрополит Онуфрій.

Але Епіфаній сподівається, що "вони пізнають істину і увіллються в помісну церкву".

Вселенський патріарх також закликав УПЦ (МП) повернутись "до спілкування".

Додатково: Це третій візит Вселенського патріарха Варфоломія в Україну і перший за час автокефалії Православної церкви України.

 
 

Ольга Кириленко, УП
Теми: церкваКиїв


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