Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Вселенський патріарх разом з Епіфанієм відслужили літургію в Софії Київській

Неділя, 22 серпня 2021, 11:21
Вселенський патріарх разом з Епіфанієм відслужили літургію в Софії Київській
Фото УП

Вселенський патріарх Варфоломій разом з предстоятелем Православної церкви України відслужили літургію на території заповідника Софії Київської.

Джерело: кореспондентка УП з місця події

Деталі: Літургія тривала близько 3 годин. Для її проведення на території Софії спорудили невелику сцену, на якій стояли Варфоломій з Епіфанієм та близько 50 священнослужителів. Усі були без масок.

Натомість серед звичайних прихожан, які прийшли послухати літургію, були чимало людей у масках.

Серед гостей також були мер Львова Андрій Садовий та п'ятий президент Петро Порошенко. Разом з дружиною Мариною Порошенко, нині депутаткою Київської міської ради від "Європейської солідарності", вони стояли біля сцени. По завершенню літургії до родини Порошенків вишикувалась черга зі священиків та прихожан, які хотіли зробити з ними селфі.

Вхід на територію Софії Київської офіційно був вільним. Однак Нацгвардія пропускала людей поступово, за принципом – одна людина вийшла, одна зайшла.

У завершальній промові Епіфаній подякував Вселенському патріарху за надання томосу для ПЦУ та Порошенку за його сприяння.

Предстоятель ПЦУ також натякнув на своє занепокоєння, тим, що деякі церкви "досі ще тримаються розділення і ухиляються від спілкування" – маючи на увазі Українську православну церкву Московського патріархату, яку очолює митрополит Онуфрій.

Але Епіфаній сподівається, що "вони пізнають істину і увіллються в помісну церкву".

Вселенський патріарх також закликав УПЦ (МП) повернутись "до спілкування".

Додатково: Це третій візит Вселенського патріарха Варфоломія в Україну і перший за час автокефалії Православної церкви України.

 
 

Ольга Кириленко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: церкваКиїв
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Усі новини...
церква
Лукашенко заявив, що готовий прихистити ченців УПЦ МП із Києво-Печерської лаври
Не добрі самаритяни: як Російська православна церква "рятує" українців від війни
На Хмельниччині прихильники УПЦ не пускають вірян ПЦУ в церкву
Останні новини
10:32
CNN: Україна без допомоги США та НАТО може програти війну до літа 2024 року
10:19
відео"Укрзалізниця" збудувала свій перший зерновоз, пристосований до євроколії
10:11
Китай посилює боротьбу з IPhone
09:56
фотоПартизани підірвали авто з російським офіцером у Маріуполі – Андрющенко
09:53
фотоСтоматологія в епоху вікінгів була більш досконалою, ніж вважалося раніше – дослідження
09:33
Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни
09:21
Помер чиновник, який підірвався на російській міні у Бєлгородській області
09:05
Пристайко застеріг від "креативу" з призначенням посла у Британії
08:50
Уночі росіяни атакували Херсон: є поранені цивільні
08:38
У Литві натякнули Орбану на потребу вийти з ЄС
Усі новини...
Реклама: