Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Вселенский патриарх вместе с Епифанием отслужили литургию в Софии Киевской

Воскресенье, 22 августа 2021, 11:21
Вселенский патриарх вместе с Епифанием отслужили литургию в Софии Киевской
Фото УП

Вселенский патриарх Варфоломей вместе с предстоятелем Православной церкви Украины отслужили литургию на территории заповедника Софии Киевской.

Источник: корреспондентка УП с места события

Детали: литургия продолжалась около 3 часов. Для ее проведения на территории Софии построили небольшую сцену, на которой стояли Варфоломей с Епифанием и около 50 священнослужителей. Все были без масок.

Зато среди обычных прихожан, которые пришли послушать литургию, многие были в масках.

Среди гостей также были мэр Львова Андрей Садовый и пятый президент Петр Порошенко. Вместе с женой Мариной Порошенко, дейстующим депутатом Киевского городского совета от "Европейской солидарности", они стояли у сцены. По завершении литургии к семье Порошенко выстроилась очередь из священников и прихожан, которые хотели сделать с ними селфи.

Вход на территорию Софии Киевской официально был свободным. Однако Нацгвардия пропускала людей постепенно, по принципу – один человек вышел, один зашел.

В заключительной речи Епифаний поблагодарил Вселенского патриарха за предоставление томоса для ПЦУ и Порошенко за его содействие.

Предстоятель ПЦУ также намекнул на свое беспокойство тем, что некоторые церкви "все еще придерживаются разделения и уклоняются от общения" - имея в виду Украинскую православную церковь Московского патриархата, которую возглавляет митрополит Онуфрий.

Но Епифаний надеется, что "они познают истину и вольются в поместную церковь".

Вселенский патриарх также призвал УПЦ (МП) вернуться "к общению".

Дополнительно: Это третий визит Вселенского патриарха Варфоломея в Украину и первый за время автокефалии Православной церкви Украины.

 
 

Ольга Кириленко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: церковьКиев
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

Все новости...
церковь
Лукашенко заявил, что готов приютить монахов УПЦ МП из Киево-Печерской лавры
Не добрые самаритяне: как Российская православная церковь "спасает" украинцев от войны
На Хмельнитчине сторонники УПЦ не пускают верующих ПЦУ в церковь
Последние новости
07:04
Вечером и ночью защитники сбили 13 из 19 вражеских "Шахедов"
06:48
США атаковали в ответ объекты "Хезболлы" в Ираке – Пентагон
06:24
Нетаньяху назвал три "предпосылки для мира" в Секторе Газа
05:38
Генштаб опроверг информацию о гибели более 100 бойцов на Авдеевском направлении
05:22
ОбновленоВ Киеве и области была воздушная тревога из-за ракетной опасности
04:32
ФБР расследует угрозы судьям после снятия Трампа с президентских выборов – CNN
03:50
В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук
03:22
фото, видеоВ оккупированной Феодосии прогремели мощные взрывы, возник пожар в порту
02:28
Законопроект о мобилизации предлагает электронные повестки и изменение призывного возраста
01:36
Оккупанты в очередной раз перекрывали Крымский мост
Все новости...
Реклама: