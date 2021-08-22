Вселенский патриарх вместе с Епифанием отслужили литургию в Софии Киевской

Вселенский патриарх Варфоломей вместе с предстоятелем Православной церкви Украины отслужили литургию на территории заповедника Софии Киевской.

Источник: корреспондентка УП с места события

Детали: литургия продолжалась около 3 часов. Для ее проведения на территории Софии построили небольшую сцену, на которой стояли Варфоломей с Епифанием и около 50 священнослужителей. Все были без масок.

Зато среди обычных прихожан, которые пришли послушать литургию, многие были в масках.

Среди гостей также были мэр Львова Андрей Садовый и пятый президент Петр Порошенко. Вместе с женой Мариной Порошенко, дейстующим депутатом Киевского городского совета от "Европейской солидарности", они стояли у сцены. По завершении литургии к семье Порошенко выстроилась очередь из священников и прихожан, которые хотели сделать с ними селфи.

Вход на территорию Софии Киевской официально был свободным. Однако Нацгвардия пропускала людей постепенно, по принципу – один человек вышел, один зашел.

В заключительной речи Епифаний поблагодарил Вселенского патриарха за предоставление томоса для ПЦУ и Порошенко за его содействие.

Предстоятель ПЦУ также намекнул на свое беспокойство тем, что некоторые церкви "все еще придерживаются разделения и уклоняются от общения" - имея в виду Украинскую православную церковь Московского патриархата, которую возглавляет митрополит Онуфрий.

Но Епифаний надеется, что "они познают истину и вольются в поместную церковь".

Вселенский патриарх также призвал УПЦ (МП) вернуться "к общению".

Дополнительно: Это третий визит Вселенского патриарха Варфоломея в Украину и первый за время автокефалии Православной церкви Украины.