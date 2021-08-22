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Кличко поскаржився, що його не пустили до Меркель

Неділя, 22 серпня 2021, 11:55

Міський голова Києва Віталій Кличко приїхав в аеропорт, щоб зустріти федерального канцлера Ангелу Меркель, яка в неділю прибуває в Україну. Проте Кличка не пропустили.

Джерело: столичний мер у Telegram

Пряма мова: "Прибув в аеропорт "Бориспіль", де, за протоколом, як мер столиці, мав зустрічати канцлерку Німеччини Ангелу Меркель. Як це було і під час її минулих візитів до Києва. Але цього разу мене не пустили. Силою прориватися, звичайно, не буду".

Деталі: Кличко додав, що така ситуація в його кар'єрі сталася вперше і назвав цирком те, що відбувається: "Цікаво: в "проєвропейському" Міністерстві закордонних справ України вирішили терміново порушити протокольні заходи? Чи отримали команду і так тремтіли, що влаштували такий цирк?!"

Українська правда
Теми: МеркельВіталій Кличко


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