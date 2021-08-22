Кличко пожаловался, что его не пустили к Меркель

Городской голова Киева Виталий Кличко приехал в аэропорт, чтобы встретить федерального канцлера Ангелу Меркель, которая в воскресенье прибывает в Украину. Однако Кличко не пропустили.

Источник: столичный мэр в Telegram

Прямая речь: "Прибыл в аэропорт "Борисполь", где, по протоколу как мэр столицы, должен был встречать канцлера Германии Ангелу Меркель. Как это было и во время ее прошлых визитов в Киев. Но на этот раз меня не пустили. Силой прорываться конечно не буду".

Детали: Кличко добавил, что такая ситуация в его карьере мера произошла впервые и назвал происходящее цирком: "Интересно: в "проевропейском" Министерстве иностранных дел Украины решили срочно нарушить протокольные мероприятия или получили команду и так дрожали, что устроили такой цирк?!"