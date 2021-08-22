У Франції близько 175 тисяч людей протестували через "паспорти здоров’я"

Тисячі людей по всій Франції протягом шостих вихідних поспіль в суботу взяли участь у демонстраціях проти "санітарного пропуску", який вимагають від французів для здійснення повсякденної діяльності.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

Міністерство внутрішніх справ заявило, що в суботу на демонстрації вийшло близько 175 500 осіб. Це трохи менше, ніж у минулі вихідні, коли на протести вийшли 215 тисяч осіб.

Втім, кількість протестувальників може збільшитися після того, як люди повернуться з літніх канікул.

"Санітарний пропуск" чи "паспорт здоров’я" - офіційний документ з QR-кодом, який підтверджує, що людина отримала вакцину від COVID-19, має свіжий негативний тест або перенесла хворобу.

Багато французьких барів, ресторанів, музеї і спортивні споруди не допускають людей всередину, якщо вони не пред'являть "паспорт здоров'я".

Хоча більшість людей у ​​Франції були вакциновані проти COVID-19, демонстранти стверджують, що пропуск дискримінує тих, хто не зробив щеплення, і утискає свободи людей.

Найбільшу демонстрацію протестувальників, що пройшла в Парижі, очолив ультраправий політик Флоріан Філіппо, глава партії "Патріоти". Крім того, відбулась демонстрація лівих протестувальників, пов'язаних з рухом "Жовті жилети".

Влада вважає, запровадження "паспортів здоров’я" покликане спонукати більше людей пройти вакцинацію і захистити Францію від четвертої хвилі коронавірусу.

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