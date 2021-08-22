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Во Франции около 175 тысяч человек протестовали из-за "паспорта здоровья"

Воскресенье, 22 августа 2021, 12:58

Тысячи людей по всей Франции в течение шестых выходных подряд в субботу приняли участие в демонстрациях против "санитарного пропуска", который требуют от французов для осуществления повседневной деятельности.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

Министерство внутренних дел заявило, что в субботу на демонстрации вышло около 175,5 тыс. человек. Это немного меньше, чем в прошлые выходные, когда на протесты вышли 215 тыс. человек.

Впрочем, количество протестующих может увеличиться по мере того, как люди вернутся с летних каникул.

"Санитарный пропуск" или "паспорт здоровья" - официальный документ с QR-кодом, который подтверждает, что человек получил вакцину от COVID-19, имеет свежий отрицательный тест или перенес болезнь.

Много французских баров, ресторанов, музеев и спортивных сооружений не допускают людей внутрь, если они не предъявят "паспорт здоровья".

Хотя большинство людей во Франции были вакцинированы против COVID-19, демонстранты утверждают, что пропуск дискриминирует тех, кто не сделал прививку, и ущемляет свободы людей.

Наибольшую демонстрацию протестующих, прошедшую в Париже, возглавил ультраправый политик Флориан Филиппо, глава партии "Патриоты".

Кроме того, состоялась демонстрация левых протестующих, связанных с движением "Желтые жилеты".

Власти считают, что введение "паспортов здоровья" призвано побудить больше людей пройти вакцинацию и защитить Францию ​​от четвертой волны коронавируса.

Читайте также: Дискриминация ради здоровья: как Франция ограничила права невакцинированных.

Темы: митингиФранция
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