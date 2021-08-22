Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Во Франции около 175 тысяч человек протестовали из-за "паспорта здоровья"

Воскресенье, 22 августа 2021, 12:58

Тысячи людей по всей Франции в течение шестых выходных подряд в субботу приняли участие в демонстрациях против "санитарного пропуска", который требуют от французов для осуществления повседневной деятельности.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

Министерство внутренних дел заявило, что в субботу на демонстрации вышло около 175,5 тыс. человек. Это немного меньше, чем в прошлые выходные, когда на протесты вышли 215 тыс. человек.

Впрочем, количество протестующих может увеличиться по мере того, как люди вернутся с летних каникул.

"Санитарный пропуск" или "паспорт здоровья" - официальный документ с QR-кодом, который подтверждает, что человек получил вакцину от COVID-19, имеет свежий отрицательный тест или перенес болезнь.

Много французских баров, ресторанов, музеев и спортивных сооружений не допускают людей внутрь, если они не предъявят "паспорт здоровья".

Хотя большинство людей во Франции были вакцинированы против COVID-19, демонстранты утверждают, что пропуск дискриминирует тех, кто не сделал прививку, и ущемляет свободы людей.

Наибольшую демонстрацию протестующих, прошедшую в Париже, возглавил ультраправый политик Флориан Филиппо, глава партии "Патриоты".

Кроме того, состоялась демонстрация левых протестующих, связанных с движением "Желтые жилеты".

Власти считают, что введение "паспортов здоровья" призвано побудить больше людей пройти вакцинацию и защитить Францию ​​от четвертой волны коронавируса.

Читайте также: Дискриминация ради здоровья: как Франция ограничила права невакцинированных.

"Украинская правда" в Threads

Темы: митингиФранция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

Все новости...
митинги
Во Франции за неделю беспорядков задержали около 3,5 тыс. человек, сожгли почти 6 тыс. авто
Во Франции второй раз ночь прошла относительно спокойно, но снова есть задержанные
Сотни ромов в Чехии вышли на протест, требуя защиты из-за конфликта с украинцами
Последние новости
07:04
Вечером и ночью защитники сбили 13 из 19 вражеских "Шахедов"
06:48
США атаковали в ответ объекты "Хезболлы" в Ираке – Пентагон
06:24
Нетаньяху назвал три "предпосылки для мира" в Секторе Газа
05:38
Генштаб опроверг информацию о гибели более 100 бойцов на Авдеевском направлении
05:22
ОбновленоВ Киеве и области была воздушная тревога из-за ракетной опасности
04:32
ФБР расследует угрозы судьям после снятия Трампа с президентских выборов – CNN
03:50
В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук
03:22
фото, видеоВ оккупированной Феодосии прогремели мощные взрывы, возник пожар в порту
02:28
Законопроект о мобилизации предлагает электронные повестки и изменение призывного возраста
01:36
Оккупанты в очередной раз перекрывали Крымский мост
Все новости...
Реклама: