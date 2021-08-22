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Завершилося укладання "Північного потоку-2" у водах Данії

Неділя, 22 серпня 2021, 14:07
Завершилося укладання Північного потоку-2 у водах Данії

Укладання труб другої нитки "Північного потоку-2" у виключній економічній зоні Данії завершилося.

Джерело: Інтерфакс з посиланням на дані позиціонування морських суден

Деталі: Повідомляється, що в неділю, 21 серпня, російське трубоукладальне судно Fortuna перетнуло кордон ВЕЗ Данії неподалік від північно-східної околиці Померанської бухти.

У проектній компанії Nord Stream 2 AG поки не коментують цю інформацію.

Нагадаємо:

21 серпня адміністрація президента США Джо Байдена запровадила санкції щодо російського судна і двох компаній, що беруть участь в будівництві газопроводу "Північний потік - 2". Байден окремо видав указ, що дозволяє запроваджувати санкції щодо деяких російських трубопроводів.

"Українська правда" у Threads

Теми: Північний потік-2РосіягазДанія
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