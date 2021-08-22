Завершилась укладка "Северного потока-2" в водах Дании
Воскресенье, 22 августа 2021, 14:07
Завершилась укладка труб второй нитки "Северного потока-2" в исключительной экономической зоне Дании.
Источник: Интерфакс со ссылкой на данные позиционирования морских судов
Детали: Сообщается, что в воскресенье, 21 августа, российское трубоукладочное судно Fortuna пересекло границу ИЭЗ Дании недалеко от северо-восточной окраины Померанской бухты.
В проектной компании Nord Stream 2 AG не комментируют эту информацию.
Напомним:
21 августа администрация президента США Джо Байдена ввела санкции в отношении российского судна и двух компаний, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток - 2". Байден отдельно издал указ, разрешающий вводить санкции в отношении некоторых российских трубопроводов.