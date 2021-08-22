Завершилась укладка "Северного потока-2" в водах Дании

Завершилась укладка труб второй нитки "Северного потока-2" в исключительной экономической зоне Дании.

Источник: Интерфакс со ссылкой на данные позиционирования морских судов

Детали: Сообщается, что в воскресенье, 21 августа, российское трубоукладочное судно Fortuna пересекло границу ИЭЗ Дании недалеко от северо-восточной окраины Померанской бухты.

В проектной компании Nord Stream 2 AG не комментируют эту информацию.

Напомним:

21 августа администрация президента США Джо Байдена ввела санкции в отношении российского судна и двух компаний, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток - 2". Байден отдельно издал указ, разрешающий вводить санкции в отношении некоторых российских трубопроводов.