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Австрія подарує Україні пів мільйона доз вакцини AstraZeneca

Неділя, 22 серпня 2021, 14:20

Австрія безоплатно вирішила передати Україні 500 000 доз вакцини AstraZeneca проти коронавірусу.

Про це пише портал nachrichten.at, повідомляє "Європейська правда"

Перші 250 тисяч доз вакцини AstraZeneca прибудуть в Україну у понеділок одночасно з візитом міністра закордонних справ Александра Шалленберга, який прибуде для участі у саміті "Кримської платформи".

Друга половина партії вакцин повинна бути доставлена восени.

Австрія не зможе поставити крапку у боротьбі з пандемією, "якщо люди, що живуть в безпосередній близькості до Європи, не будуть вакциновані", - прокоментував глава МЗС Австрії Шалленберг. 

Як повідомлялося, у суботу 21 серпня Німеччина перед візитом Меркель передала Україні 1,5 млн доз вакцин.

Від початку вакцинальної кампанії, за даними МОЗ, в Україні проведено 8 165 319 щеплень. Повністю імунізовані та отримали дві дози 3 108 251.

Теми: вакцинаціяАвстраліяУкраїна


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