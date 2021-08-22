Австрія подарує Україні пів мільйона доз вакцини AstraZeneca

Австрія безоплатно вирішила передати Україні 500 000 доз вакцини AstraZeneca проти коронавірусу.

Про це пише портал nachrichten.at, повідомляє "Європейська правда".

Перші 250 тисяч доз вакцини AstraZeneca прибудуть в Україну у понеділок одночасно з візитом міністра закордонних справ Александра Шалленберга, який прибуде для участі у саміті "Кримської платформи".

Друга половина партії вакцин повинна бути доставлена восени.

Австрія не зможе поставити крапку у боротьбі з пандемією, "якщо люди, що живуть в безпосередній близькості до Європи, не будуть вакциновані", - прокоментував глава МЗС Австрії Шалленберг.

Як повідомлялося, у суботу 21 серпня Німеччина перед візитом Меркель передала Україні 1,5 млн доз вакцин.

Від початку вакцинальної кампанії, за даними МОЗ, в Україні проведено 8 165 319 щеплень. Повністю імунізовані та отримали дві дози 3 108 251.