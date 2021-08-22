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Австрия подарит Украине полмиллиона доз вакцины AstraZeneca

Воскресенье, 22 августа 2021, 14:20

Австрия безвозмездно решила передать Украине 500 тысяч доз вакцины AstraZeneca против коронавируса.

Об этом пишет портал nachrichten.at, сообщает "Европейская правда".

Первые 250 000 доз вакцины AstraZeneca прибудут в Украину в понедельник одновременно с визитом министра иностранных дел Александра Шалленберга, который прибудет для участия в саммите "Крымской платформы".

Вторая половина партии вакцин должна быть доставлена ​​осенью.

Австрия не сможет поставить точку в борьбе с пандемией, если люди, живущие в непосредственной близости от Европы, не будут вакцинированы", - прокомментировал глава МИД Австрии Шалленберг.

Как сообщалось, в субботу 21 августа Германия перед визитом Меркель передала Украине 1,5 млн доз вакцин.

С начала прививочной кампании, по данным Минздрава, в Украине проведено 8 165 319 прививок. Полностью иммунизированы и получили две дозы 3 108 251.

Темы: вакцинацияАвстралияУкраина
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