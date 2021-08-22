Австрия подарит Украине полмиллиона доз вакцины AstraZeneca

Австрия безвозмездно решила передать Украине 500 тысяч доз вакцины AstraZeneca против коронавируса.

Об этом пишет портал nachrichten.at, сообщает "Европейская правда".

Первые 250 000 доз вакцины AstraZeneca прибудут в Украину в понедельник одновременно с визитом министра иностранных дел Александра Шалленберга, который прибудет для участия в саммите "Крымской платформы".

Вторая половина партии вакцин должна быть доставлена ​​осенью.

Австрия не сможет поставить точку в борьбе с пандемией, если люди, живущие в непосредственной близости от Европы, не будут вакцинированы", - прокомментировал глава МИД Австрии Шалленберг.

Как сообщалось, в субботу 21 августа Германия перед визитом Меркель передала Украине 1,5 млн доз вакцин.

С начала прививочной кампании, по данным Минздрава, в Украине проведено 8 165 319 прививок. Полностью иммунизированы и получили две дозы 3 108 251.