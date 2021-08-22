Зеленський: Україна, Німеччина і Франція повинні мати єдину позицію щодо Донбасу

Президент Володимир Зеленський наголошує, що Україна, Німеччина та Франція повинні мати консолідовану позицію щодо мирного врегулювання на Донбасі.

Джерело: Зеленський на пресконференції з канцлером Німеччини Ангелою Меркель

Пряма мова: "Пріоритетною темою наших переговорів був процес мирного врегулювання на Донбасі. Важливо щоб … Україна, Німеччина і Франція мали консолідовану позицію щодо плану мирного врегулювання, який має бути заснований на кластерах".

Деталі: За словами Зеленського, актуальним залишається і паризький порядок денний, який має бути імплементований.

Він наголосив, що Україна прагне домогтися режиму постійного і сталого припинення вогню, обміну утримуваними особами, відкриття КПВВ з боку тимчасово окупованих територій, а також доступу на тимчасово окуповані території представників Червоного хреста.

"Наша позиція щодо необхідності саміту нормандської четвірки незмінна. Поки відсутній прогрес, тиск на Російську Федерація повинен зберігатися. Ми хочемо бачити тут дуже активні зусилля наших партнерів", - сказав також він.