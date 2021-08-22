Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленський: Україна, Німеччина і Франція повинні мати єдину позицію щодо Донбасу

Неділя, 22 серпня 2021, 14:39
Зеленський: Україна, Німеччина і Франція повинні мати єдину позицію щодо Донбасу
скріншот трансляції ОП

Президент Володимир Зеленський наголошує, що Україна, Німеччина та Франція повинні мати консолідовану позицію щодо мирного врегулювання на Донбасі.

Джерело: Зеленський на пресконференції з канцлером Німеччини Ангелою Меркель

Пряма мова: "Пріоритетною темою наших переговорів був процес мирного врегулювання на Донбасі. Важливо щоб … Україна, Німеччина і Франція мали консолідовану позицію щодо плану мирного врегулювання, який має бути заснований на кластерах".

Деталі: За словами Зеленського, актуальним залишається і паризький порядок денний, який має бути імплементований.

Він наголосив, що Україна прагне домогтися режиму постійного і сталого припинення вогню, обміну утримуваними особами, відкриття КПВВ з боку тимчасово окупованих територій, а також доступу на тимчасово окуповані території представників Червоного хреста.

"Наша позиція щодо необхідності саміту нормандської четвірки незмінна. Поки відсутній прогрес, тиск на Російську Федерація повинен зберігатися. Ми хочемо бачити тут дуже активні зусилля наших партнерів", - сказав також він.

Катерина Тищенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: ЗеленськийДонбасМеркель
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Усі новини...
Зеленський
Зеленський та прем’єр Чехії обговорили спільне виробництво зброї
Підтримувати Україну завжди буде нашою метою – президент Чехії
Зеленський: "Ми наступаємо. Ініціатива зараз у нас"
Останні новини
10:32
CNN: Україна без допомоги США та НАТО може програти війну до літа 2024 року
10:19
відео"Укрзалізниця" збудувала свій перший зерновоз, пристосований до євроколії
10:11
Китай посилює боротьбу з IPhone
09:56
фотоПартизани підірвали авто з російським офіцером у Маріуполі – Андрющенко
09:53
фотоСтоматологія в епоху вікінгів була більш досконалою, ніж вважалося раніше – дослідження
09:33
Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни
09:21
Помер чиновник, який підірвався на російській міні у Бєлгородській області
09:05
Пристайко застеріг від "креативу" з призначенням посла у Британії
08:50
Уночі росіяни атакували Херсон: є поранені цивільні
08:38
У Литві натякнули Орбану на потребу вийти з ЄС
Усі новини...
Реклама: