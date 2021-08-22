Зеленский: Украина, Германия и Франция должны иметь единую позицию по Донбассу

Президент Владимир Зеленский отмечает, что Украина, Германия и Франция должны иметь консолидированную позицию относительно мирного урегулирования на Донбассе.

Источник: Зеленский на пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель

Прямая речь: "Приоритетной темой наших переговоров был процесс мирного урегулирования на Донбассе. Важно чтобы ... Украина, Германия и Франция имели консолидированную позицию относительно плана мирного урегулирования, который должен быть основан на кластерах".

Детали: По словам Зеленского, актуальной остается и парижская повестка дня, которая должна быть имплементирована.

Он отметил, что Украина стремится добиться режима постоянного и устойчивого прекращения огня, обмена удерживаемыми лицами, открытия КПВВ со стороны временно оккупированных территорий, а также доступа на временно оккупированные территории представителей Красного креста.

"Наша позиция о необходимости саммита нормандской четверки неизменна. Пока отсутствует прогресс, давление на Российскую Федерация должно сохраняться. Мы хотим видеть здесь очень активные усилия наших партнеров", - сказал также он.