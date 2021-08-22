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Україна ініціювала консультації з Єврокомісією і ФРН щодо Північного потоку-2

Неділя, 22 серпня 2021, 15:28
фото Дмитра Ларіна, УП

Україна ініціювала консультації з Європейською комісією та урядом Німеччини щодо Північного потоку-2.

Джерело: президент Володимир Зеленський на пресконференції після переговорів із канцлером Німеччини Ангелою Меркель

Пряма мова: "Важливим питанням наших переговорів була наша енергетична безпека і Північний потік-2. Ми розглядаємо цей проєкт виключно через призму безпеки. Вважаємо його небезпечною геополітичною зброєю з боку Кремля.

Крім цього, відповідно до Угоди про асоціацію, ми ініціювали проведення консультацій з Європейською комісією та урядом ФРН найближчим часом.

Ми маємо амбітний план зеленої трансформації, ми запрошували німецьку сторону долучитися до реалізації цього важливого плану для України. Також Україна підтримує кліматичні амбіції ЄС, прийти до кліматично нейтрального розвитку до 2023 року в рамках європейського зеленого курсу".

Деталі: Пізніше Зеленський додав, що перехід на зелену енергетику "потребує дуже великих грошей і довгого терміну".

Катерина Тищенко, УП
Теми: ЗеленськийМеркельПівнічний потік-2Єврокомісія


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