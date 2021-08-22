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Украина инициировала консультации с Еврокомиссией и ФРГ по Северному потоку-2

Воскресенье, 22 августа 2021, 15:28
фото Дмитрия Ларина, УП

Украина инициировала консультации с Европейской комиссией и правительством Германии относительно Северного потока-2.

Источник: президент Владимир Зеленский на пресс-конференции после переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель

Прямая речь: "Важным вопросом наших переговоров была наша энергетическая безопасность и Северный поток-2. Мы рассматриваем этот проект исключительно через призму безопасности. Считаем его опасным геополитическим оружием со стороны Кремля.

Кроме этого, в соответствии с Соглашением об ассоциации, мы инициировали проведение консультаций с Европейской комиссией и правительством ФРГ в ближайшее время.

Мы имеем амбициозный план зеленой трансформации, мы приглашали немецкую сторону присоединиться к реализации этого важного плана для Украины. Также Украина поддерживает климатические амбиции ЕС, прийти к климатически нейтральному развитию до 2023 года в рамках европейского зеленого курса".

Детали: Позже Зеленский добавил, что переход на зеленую энергетику "требует очень больших денег и длительного срока".

Катерина Тищенко, УП
Темы: ЗеленскийМеркельСеверный поток-2Еврокомиссия
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