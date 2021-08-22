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Україна все ще сподівається на зброю від Німеччини - Зеленський

Неділя, 22 серпня 2021, 15:49
Меркель та Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський все ще сподівається на постачання зброї від Німеччини.

Про це Зеленський повідомив на спільній пресконференції з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель у Києві, повідомляє "Європейська правда".

За його словами, Україна зверталася щодо постачань зброї до німецького уряду, проте отримувала відмови.

Однак, сказав Зеленський, в рамках навчань, зокрема й спільно з країнами НАТО, і Європа, і Німеччина підтримують Україну. 

"Але нам потрібні предметні, дуже предметні речі. І ми знаємо, в яких напрямах Німеччина могла б нас підтримати. І ми ще на це дійсно розраховуємо і очікуємо… 

Це велика довга розмова, і поки що на цю тему (з канцлеркою Меркель. - Ред.) ми не говорили. Напевне, упродовж ланчу ми порушимо це питання", - сказав президент України.

Зеленський окремо підкреслив, що 31 серпня під час зустрічі з президентом США Джо Байденом планує "дуже предметно" обговорити питання розбудови українського флоту.

У травні речник німецького уряду Штеффен Зайберт заявив, що чинний уряд Німеччини не надаватиме Україні озброєнь. Так він відреагував на заяву співголови партії "Зелених" Роберта Габека щодо доцільності надання Києву принаймні оборонної зброї.

Теми: зброяНімеччинаЗеленськийМеркель


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