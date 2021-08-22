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Украина все еще надеется на оружие от Германии – Зеленский

Воскресенье, 22 августа 2021, 15:49
Украина все еще надеется на оружие от Германии – Зеленский
Меркель и Зеленский, фото ОП

Президент Владимир Зеленский все еще надеется на поставки оружия от Германии.

Об этом Зеленский сообщил на совместной пресс конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель в Киеве, сообщает "Европейская правда".

По его словам, Украина обращалась по поставкам оружия в немецкого правительства, но получала отказы.

Однако, сказал Зеленский, в рамках учений, в том числе совместно со странами НАТО, и Европа, и Германия поддерживают Украину.

"Но нам нужны предметные, очень предметные вещи. И мы знаем, в каких направлениях Германия могла бы нас поддержать. И мы еще на это действительно рассчитываем и ожидаем...

Это большой долгий разговор, и пока на эту тему (с канцлером Меркель - Ред.) мы не говорили. Наверное, за ланчем мы поднимем этот вопрос", - сказал президент Украины.

Зеленский отдельно подчеркнул, что 31 августа во время встречи с президентом США Джо Байденом планирует "очень предметно" обсудить вопросы развития украинского флота.

В мае представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт заявил, что действующее правительство Германии не будет предоставлять Украине вооружений. Так он отреагировал на заявление сопредседателя партии "Зеленых" Роберта Габека о целесообразности предоставления Киеву хотя бы оборонительного оружия.

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Темы: оружиеГерманияЗеленскийМеркель
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