Украина все еще надеется на оружие от Германии – Зеленский

Президент Владимир Зеленский все еще надеется на поставки оружия от Германии.

Об этом Зеленский сообщил на совместной пресс конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель в Киеве, сообщает "Европейская правда".

По его словам, Украина обращалась по поставкам оружия в немецкого правительства, но получала отказы.

Однако, сказал Зеленский, в рамках учений, в том числе совместно со странами НАТО, и Европа, и Германия поддерживают Украину.

"Но нам нужны предметные, очень предметные вещи. И мы знаем, в каких направлениях Германия могла бы нас поддержать. И мы еще на это действительно рассчитываем и ожидаем...

Это большой долгий разговор, и пока на эту тему (с канцлером Меркель - Ред.) мы не говорили. Наверное, за ланчем мы поднимем этот вопрос", - сказал президент Украины.

Зеленский отдельно подчеркнул, что 31 августа во время встречи с президентом США Джо Байденом планирует "очень предметно" обсудить вопросы развития украинского флота.

В мае представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт заявил, что действующее правительство Германии не будет предоставлять Украине вооружений. Так он отреагировал на заявление сопредседателя партии "Зеленых" Роберта Габека о целесообразности предоставления Киеву хотя бы оборонительного оружия.