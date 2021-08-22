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Армія має готуватися до наступу на окуповані території – головнокомандувач ЗСУ

Неділя, 22 серпня 2021, 15:57

Збройні сили України мають розвиватися та удосконалювати свою тактику, аби бути готовими до ведення наступальних операцій при звільненні окупованих територій.

Джерело: головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний під час IV Міжнародного волонтерського та ветеранського форуму "Україна 30. Захисники", якого цитує Укрінформ

Пряма мова: "Мені б дуже хотілося, щоб ЗСУ від держави отримали те, що їм необхідне - відповідне озброєння, відповідну військову техніку. ЗСУ мають розвиватися, удосконалювати свою тактику, переоцінювати форми і способи застосування навіть в таких умовах, які зараз є, з метою мінімізації втрат, і головне – підготовки до ведення наступальних дій для звільнення окупованих територій".

Деталі: За його словами, суспільство не має забувати, що в країні йде війна, та пам'ятати справжніх героїв, які поклали своє життя заради інших.

Він зазначив, що Україна також повинна бути готовою до повномасштабного вторгнення країни агресора: "Держава в цьому випадку має зробити все, щоб ЗСУ могли виконати поставлене завдання. Суспільство в цьому випадку має вірити в перемогу і вірити ЗСУ".

Головнокомандувач Збройних сил нагадав, що Росія не зупиняє проведення інформаційно-психологічної операції, а також операції впливу, в тому числі на ключових осіб, які приймають державні рішення. За його словами, держава має продовжувати роботу з виявлення тих джерел, через які ворог розповсюджує дезінформацію та маніпулює фактами в своїх інтересах.

Нагадаємо:

  • Російські гібридні війська утримують під контролем деякі райони Луганської та Донецької областей. Крім того, Росія окупувала український півострів Крим.

Теми: війнаокупаціяРосіяУкраїна


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