Армия должна готовиться к наступлению на оккупированные территории – главнокомандующий ВСУ

Вооруженные силы Украины должны развиваться и совершенствовать свою тактику, чтобы быть готовыми к ведению наступательных операций при освобождении оккупированных территорий.

Источник: главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный во время IV Международного волонтерского и ветеранского форума "Украина 30. Защитники", которого цитирует Укринформ

Прямая речь: "Мне бы очень хотелось, чтобы ВСУ от государства получили то, что им необходимо - соответствующее вооружение, соответствующую военную технику. ВСУ должны развиваться, совершенствовать свою тактику, переоценивать формы и способы применения даже в таких условиях, которые сейчас есть, с целью минимизации потерь, и главное - подготовки к ведению наступательных действий для освобождения оккупированных территорий".

Детали: По его словам, общество не имеет права забывать, что в стране идет война, и помнить настоящих героев, которые отдали жизнь ради других.

Он отметил, что Украина также должна быть готова к полномасштабному вторжению страны агрессора: "Государство в этом случае должен сделать все, чтобы ВСУ могли выполнить поставленную задачу. Общество в этом случае должно верить в победу и верить ВСУ".

Главнокомандующий Вооруженных сил напомнил, что Россия не останавливает проведение информационно-психологической операции, а также операции влияния, в том числе на ключевых лиц, принимающих государственные решения. По его словам, государство должно продолжать работу по выявлению тех источников, через которые враг распространяет дезинформацию и манипулирует фактами в своих интересах.

Напомним: