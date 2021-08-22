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Меркель підтвердила готовність до нових санкцій проти РФ через "Північний потік-2"

Неділя, 22 серпня 2021, 16:35

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила після зустрічі з президентом Володимиром Зеленським, що Берлін виступатиме за нові санкцій проти Роcії,  якщо та використовуватиме газопровід "Північний потік-2" як зброю.

Про це вона сказала на спільному брифінгу з Зеленським у Києві, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Меркель запевнила, що Берлін єдиний у своїй позиції з Вашингтоном щодо того, що газ не може бути використаний Росією як зброя. 

За словами Меркель, Німеччина виступатиме за нові санкції проти Росії, якщо РФ використовуватиму потік як зброю. 

"Ми почуваємось відповідальними, тому що є великі занепокоєння, які я сприймаю серйозно… Тому ми чітко сказали, що ми будемо виступати в рамках ЄС за подальші санкції, якщо підтвердиться підозра, що трубопровід буде використаний як зброя", - заявила Меркель.

Вона зазначила, що новий уповноважений німецького уряду з питань транзиту газу опікуватиметься тим, щоб забезпечити гарантії безпеки для України в рамках переговорів про продовження транзиту. 

Крім того, Меркель підтвердила, що обговорювала в Москві продовження контракту на транзит газу територією України.

"Я говорила з президентом РФ про те, що ми хочемо якомога швидше укласти договір, який продовжить транзит газу після 2024 року. Ми будемо говорити про це з підприємцями, ми будемо говорити про це у Європі", - сказала вона.

Президент Зеленський зі свого боку наполіг, що Україна і далі розглядає цей проєкт виключно через призму безпеки і вважає його небезпечною геополітичною зброєю Кремля.

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Теми: МеркельПівнічний потік-2Росія


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