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Меркель подтвердила готовность к новым санкциям против РФ из-за "Северного потока-2"

Воскресенье, 22 августа 2021, 16:35

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила после встречи с президентом Владимиром Зеленским, что Берлин будет выступать за новые санкции против России, если она будет использовать газопровод "Северный поток-2" в качестве оружия.

Об этом она сказала на совместном брифинге с Зеленским в Киеве, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Меркель заверила, что Берлин единственный в своей позиции с Вашингтоном о том, что газ не может быть использован Россией в качестве оружия.

По словам Меркель, Германия будет выступать за новые санкции против России, если РФ буду использовать поток как оружие.

"Мы чувствуем себя ответственными, потому что есть большие беспокойства, которые я воспринимаю серьезно... Поэтому мы четко сказали, что мы будем выступать в рамках ЕС за последующие санкции, если подтвердится подозрение, что трубопровод будет использован как оружие", - заявила Меркель.

Она отметила, что новый уполномоченный немецкого правительства по вопросам транзита газа будет заниматься тем, чтобы обеспечить гарантии безопасности для Украины в рамках переговоров о продлении транзита.

Кроме того, Меркель подтвердила, что обсуждала в Москве продление контракта на транзит газа по территории Украины.

"Я говорила с президентом РФ о том, что мы хотим как можно скорее заключить договор, который продолжит транзит газа после 2024 года. Мы будем говорить об этом с предпринимателями, мы будем говорить об этом в Европе", - сказала она.

Президент Зеленский со своей стороны настоял, что Украина и дальше рассматривает этот проект исключительно через призму безопасности и считает его опасным геополитической оружием Кремля.

Темы: МеркельСеверный поток-2Росcия
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