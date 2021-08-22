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Дощі в понеділок пройдуть лише на заході України

Неділя, 22 серпня 2021, 16:49
Дощі в понеділок пройдуть лише на заході України
zak-kor.net

У понеділок, 23 серпня, в Україні без опадів, лише вдень у західних областях місцями короткочасний дощ і гроза.

Джерело: Інтерфакс-Україна з посиланням на Укргідрометцентр

 

Деталі: Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі 10-15°, на узбережжі морів 16-18°; вдень 22-27°, на крайньому заході 18-21°.

У Києві в понеділок без опадів, температура повітря вночі 13-15°, удень 24-26°.

У вівторок, 24 серпня, у західних і Житомирській областях очікуються помірні, вночі місцями значні дощі, вдень у Київській, Вінницькій і Чернігівській областях помірні короткочасні дощі, грози, на решті території без опадів.

Вітер південно-східний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с.

 

Температура повітря вночі 11-16°, на узбережжі морів до 19°; вдень 21-26°, на півдні, сході та в Дніпропетровської області до 30°, у західних областях 17-22°.

У Києві у вівторок в другій половині дня короткочасний дощ, гроза; температура повітря вночі 13-15°, удень 22-24°.

Вранці 22 серпня температура води в Чорному і Азовському морях була в межах 20-26°, у Дніпрі поблизу Києва – 22°.

"Українська правда" у Threads

Теми: погода
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