Дожди в понедельник пройдут только на западе Украины

В понедельник, 23 августа, в Украине без осадков, лишь днём в западных областях местами кратковременный дождь и гроза.

Источник: Интерфакс-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр

Детали: Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 10-15°, на побережье морей 16-18°; днём 22-27°, на крайнем западе 18-21°.

В Киеве в понедельник без осадков, температура воздуха ночью 13-15°, днём 24-26°.

Во вторник, 24 августа, в западных и Житомирской областях ожидаются умеренные, ночью местами значительные дожди, днём в Киевской, Винницкой и Черниговской областях умеренные кратковременные дожди, грозы, на остальной территории без осадков.

Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью 11-16°, на побережье морей до 19°; днём 21-26°, на юге, востоке и Днепропетровской области до 30°, в западных областях 17-22°.

В Киеве во вторник во второй половине дня кратковременный дождь, гроза; температура воздуха ночью 13-15°, днём 22-24°.

Утром 22 августа температура воды в Черном и Азовском морях была в пределах 20-26°, в Днепре вблизи Киева – 22°.