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Зеленський обіцяє помилувати десятки засуджених ветеранів

Неділя, 22 серпня 2021, 17:19
ілюстративне фото, Офіс президента

Президент Володимир Зеленський обіцяє вирішити питання помилування засуджених ветеранів АТО-ООС після висновків відповідної комісії.

Джерело: Зеленський на IV Міжнародному волонтерському та ветеранському форумі "Україна 30. Захисники"

Пряма мова: "У 2014 році початок російської агресії показав не лише слабкі місця нашої армії, а й прогалини нашого законодавства. Через них тисячі громадян України, які стали на захист незалежності України, на захист нашого суверенітету, тепер самі потребують захисту в правовому полі. Для допомоги їм мною було утворено Консультативну раду забезпечення прав і свобод захисників України.

Сьогодні вперше за ці роки ми активно опрацьовуємо питання помилування десятків засуджених ветеранів. І це питання буде вирішено, як тільки відповідна комісія надасть усі висновки".

Деталі: Президент також повідомив, що лише цього року статус учасника бойових дій отримало понад 400 добровольців, які брали участь в АТО. Крім того, близько пів тисячі ветеранів війни та членів сімей загиблих отримають у 2021 році грошову компенсацію для придбання власного житла.

Він також нагадав, що парламентом ухвалено закон про військовий поховальний ритуал, а уряд розпочав створення національного військового меморіального кладовища.

Також вперше за 7 років війни орденами за мужність визначено понад 60 загиблих бійців добровольчих формувань.

"Це важливо, бо державу, яка забуває тих, хто загинув за неї вчора, ніхто не буде захищати завтра", – наголосив Зеленський.

"Вірю, що настане день, коли ми зіграємо товариський матч між збірною ветеранів і збірною волонтерів на "Донбас-арені" або сімферопольському "Локомотиві" під синьо-жовтим прапором. І я точно знаю, хто буде в ньому переможцем – переможцем буде Україна", – додав президент.

На форумі також був присутній Вселенський патріарх Варфоломій, який з 20 серпня перебуває з візитом в Україні.

Катерина Тищенко, УП
Теми: Зеленськийвійна


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