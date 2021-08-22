Зеленский обещает помиловать десятки осужденных ветеранов

Президент Владимир Зеленский обещает решить вопрос помилования осужденных ветеранов АТО-ООС после выводов соответствующей комиссии.

Источник: Зеленский на IV Международном волонтерском и ветеранской форуме "Украина 30. Защитники"

Прямая речь: "В 2014 году начало российской агрессии показало не только слабые места нашей армии, но и пробелы нашего законодательства. Из-за них тысячи граждан Украины, которые встали на защиту независимости Украины, на защиту нашего суверенитета, теперь сами нуждаются в защите в правовом поле. Для помощи им мной был создан Консультативный совет обеспечения прав и свобод защитников Украины.

Сегодня впервые за эти годы мы активно прорабатываем вопрос помилования десятков осужденных ветеранов. И этот вопрос будет решен, как только соответствующая комиссия предоставит все выводы".

Детали: Президент также сообщил, что только в этом году статус участника боевых действий получили более 400 добровольцев, участвовавших в АТО. Кроме того, около полутысячи ветеранов войны и членов семей погибших получат в 2021 году денежную компенсацию для приобретения собственного жилья.

Он также напомнил, что парламентом принят закон о военном погребальном ритуале, а правительство начало создание национального военного мемориального кладбища.

Также впервые за 7 лет войны орденами за мужество награждены более 60 погибших бойцов добровольческих формирований.

"Это важно, потому что государство, которое забывает тех, кто погиб за него вчера, никто не будет защищать завтра", - подчеркнул Зеленский.

"Верю, что наступит день, когда мы сыграем товарищеский матч между сборной ветеранов и сборной волонтеров на "Донбасс-Арене" или симферопольском "Локомотиве" под сине-желтым флагом. И я точно знаю, кто будет в нем победителем – победителем будет Украина" , - добавил президент.

На форуме также присутствовал Вселенский патриарх Варфоломей, который с 20 августа находится с визитом в Украине.