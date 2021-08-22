Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Зеленский обещает помиловать десятки осужденных ветеранов

Воскресенье, 22 августа 2021, 17:19
иллюстративное фото, Офис президента

Президент Владимир Зеленский обещает решить вопрос помилования осужденных ветеранов АТО-ООС после выводов соответствующей комиссии.

Источник: Зеленский на IV Международном волонтерском и ветеранской форуме "Украина 30. Защитники"

Прямая речь: "В 2014 году начало российской агрессии показало не только слабые места нашей армии, но и пробелы нашего законодательства. Из-за них тысячи граждан Украины, которые встали на защиту независимости Украины, на защиту нашего суверенитета, теперь сами нуждаются в защите в правовом поле. Для помощи им мной был создан Консультативный совет обеспечения прав и свобод защитников Украины.

Сегодня впервые за эти годы мы активно прорабатываем вопрос помилования десятков осужденных ветеранов. И этот вопрос будет решен, как только соответствующая комиссия предоставит все выводы".

Детали: Президент также сообщил, что только в этом году статус участника боевых действий получили более 400 добровольцев, участвовавших в АТО. Кроме того, около полутысячи ветеранов войны и членов семей погибших получат в 2021 году денежную компенсацию для приобретения собственного жилья.

Он также напомнил, что парламентом принят закон о военном погребальном ритуале, а правительство начало создание национального военного мемориального кладбища.

Также впервые за 7 лет войны орденами за мужество награждены более 60 погибших бойцов добровольческих формирований.

"Это важно, потому что государство, которое забывает тех, кто погиб за него вчера, никто не будет защищать завтра", - подчеркнул Зеленский.

"Верю, что наступит день, когда мы сыграем товарищеский матч между сборной ветеранов и сборной волонтеров на "Донбасс-Арене" или симферопольском "Локомотиве" под сине-желтым флагом. И я точно знаю, кто будет в нем победителем – победителем будет Украина" , - добавил президент.

На форуме также присутствовал Вселенский патриарх Варфоломей, который с 20 августа находится с визитом в Украине.

Катерина Тищенко, УП
Темы: Зеленскийвойна
powered by lun.ua
Главное сегодня

Крымская платформа: государство заказало у ФЛП услуг на 6,8 миллиона

Президент ввел в действие санкции против Деркача, Пушилина и росСМИ

Зеленский сделал "национальными легендами" Блохина и Ротару

Договоренности Зеленского и Меркель: "Нафтогаз" и RWE подписали меморандум

Данилов: Влияние олигархов на ВР очень-очень большое

В Украине может появиться "промышленный лес" – Данилов

Все новости...
Зеленский
Украина все еще надеется на оружие от Германии – Зеленский
Украина инициировала консультации с Еврокомиссией и ФРГ по Северному потоку-2
Зеленский на встрече с Меркель так и не понял, кто даст Украине гарантии по газу
Последние новости
02:20
В Украину прибыл глава Евросовета
01:20
США привлекли коммерческие авиалинии к эвакуации из Афганистана
00:28
Reuters: Лондон потребует санкции против талибов на встрече G7
23:33
В ночь на 25 августа работу метро продлят на 2 часа
23:17
фотоНа Киевщине мужчины устроили стрельбу из-за нехватки мест в цирке
23:00
Крымская платформа: государство заказало у ФЛП услуг на 6,8 миллиона
22:25
Зеленский о параде: Люди должны увидеть, на что государство тратило деньги
22:07
Представительства Крымской платформы будут не только в Украине – Зеленский
21:56
Украина выполнила условия для второго транша от ЕС – Шмыгаль
21:43
Президент ввел в действие санкции против Деркача, Пушилина и росСМИ
Все новости...