Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленский обещает помиловать десятки осужденных ветеранов

Воскресенье, 22 августа 2021, 17:19
Зеленский обещает помиловать десятки осужденных ветеранов
иллюстративное фото, Офис президента

Президент Владимир Зеленский обещает решить вопрос помилования осужденных ветеранов АТО-ООС после выводов соответствующей комиссии.

Источник: Зеленский на IV Международном волонтерском и ветеранской форуме "Украина 30. Защитники"

Прямая речь: "В 2014 году начало российской агрессии показало не только слабые места нашей армии, но и пробелы нашего законодательства. Из-за них тысячи граждан Украины, которые встали на защиту независимости Украины, на защиту нашего суверенитета, теперь сами нуждаются в защите в правовом поле. Для помощи им мной был создан Консультативный совет обеспечения прав и свобод защитников Украины.

Сегодня впервые за эти годы мы активно прорабатываем вопрос помилования десятков осужденных ветеранов. И этот вопрос будет решен, как только соответствующая комиссия предоставит все выводы".

Детали: Президент также сообщил, что только в этом году статус участника боевых действий получили более 400 добровольцев, участвовавших в АТО. Кроме того, около полутысячи ветеранов войны и членов семей погибших получат в 2021 году денежную компенсацию для приобретения собственного жилья.

Он также напомнил, что парламентом принят закон о военном погребальном ритуале, а правительство начало создание национального военного мемориального кладбища.

Также впервые за 7 лет войны орденами за мужество награждены более 60 погибших бойцов добровольческих формирований.

"Это важно, потому что государство, которое забывает тех, кто погиб за него вчера, никто не будет защищать завтра", - подчеркнул Зеленский.

"Верю, что наступит день, когда мы сыграем товарищеский матч между сборной ветеранов и сборной волонтеров на "Донбасс-Арене" или симферопольском "Локомотиве" под сине-желтым флагом. И я точно знаю, кто будет в нем победителем – победителем будет Украина" , - добавил президент.

На форуме также присутствовал Вселенский патриарх Варфоломей, который с 20 августа находится с визитом в Украине.

Катерина Тищенко, УП
Темы: Зеленскийвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

Все новости...
Зеленский
Главный сержант, с которым встречался Зеленский, пожаловался на командование
Зеленский: НАТО даст Украине безопасность, Украина сделает НАТО сильнее
Зеленский прилетел на саммит НАТО
Последние новости
07:04
Вечером и ночью защитники сбили 13 из 19 вражеских "Шахедов"
06:48
США атаковали в ответ объекты "Хезболлы" в Ираке – Пентагон
06:24
Нетаньяху назвал три "предпосылки для мира" в Секторе Газа
05:38
Генштаб опроверг информацию о гибели более 100 бойцов на Авдеевском направлении
05:22
ОбновленоВ Киеве и области была воздушная тревога из-за ракетной опасности
04:32
ФБР расследует угрозы судьям после снятия Трампа с президентских выборов – CNN
03:50
В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук
03:22
фото, видеоВ оккупированной Феодосии прогремели мощные взрывы, возник пожар в порту
02:28
Законопроект о мобилизации предлагает электронные повестки и изменение призывного возраста
01:36
Оккупанты в очередной раз перекрывали Крымский мост
Все новости...
Реклама: