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Зеленський нагородив Меркель орденом Свободи

Неділя, 22 серпня 2021, 17:36
Зеленський нагородив Меркель орденом Свободи
фото ОП

На знак вдячності за багаторічну підтримку України президент Володимир Зеленський відзначив канцлерку Німеччини Ангелу Меркель під час її візиту до Києва державною нагородою, орденом Свободи.

Про це повідомила пресслужба офісу президента України, пише "Європейська правда".

"У вересні Німеччина обиратиме нового канцлера. Особисто я переконаний, що пані Меркель залишиться активним учасником політичного життя Німеччини та Європи. 

Але знайте, що в будь-якому разі, у будь-якому статусі й у будь-який час ви завжди є й будете бажаним гостем в Україні. Дякую", - сказав Володимир Зеленський на спільній пресконференції з Меркель.

Орден Свободи є найвищим орденом України, яким можуть бути нагороджені іноземці та особи без громадянства.

Про роль Меркель для України читайте у статті: "Мутті" чи "фрау Ріббентроп"? Нащо Меркель їде до Києва з прощальним візитом

"Українська правда" у Threads

Теми: ЗеленськийМеркель
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