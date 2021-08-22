Зеленский наградил Меркель орденом Свободы

В благодарность за многолетнюю поддержку Украины президент Владимир Зеленский отметил канцлера Германии Ангела Меркель во время ее визита в Киев государственной наградой, орденом Свободы.

Об этом сообщила пресс-служба офиса президента Украины, пишет "Европейская правда".

"В сентябре Германия выбирать нового канцлера. Лично я убежден, что госпожа Меркель останется активным участником политической жизни Германии и Европы.

Но знайте, что в любом случае, в любом статусе и в любое время вы всегда будете желанным гостем в Украине. Спасибо", - сказал Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с Меркель.

Орден Свободы является высшим орденом Украины, которым могут быть награждены иностранцы и лица без гражданства.

О роли Меркель для Украины читайте в статье: "Мутти" или "фрау Риббентроп"? Зачем Меркель едет в Киев с прощальным визитом