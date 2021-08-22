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Шмигаль поговорив з Меркель про інтеграцію в європейську енергомережу

Неділя, 22 серпня 2021, 19:29
Шмигаль поговорив з Меркель про інтеграцію в європейську енергомережу
Урядовий портал

Прем'єр Денис Шмигаль під час зустрічі з канцлером Німеччини Ангелою Меркель заявив, що пріоритетом та стратегічною метою України є інтеграція української енергосистеми в європейську мережу ENTSO-E.

Джерело: Урядовий портал

Пряма мова Шмигаля: "Пріоритетом та стратегічною метою є інтеграція української енергосистеми в європейську мережу ENTSO-E. Україна неухильно дотримується взятих зобов’язань для реалізації повної інтеграції, запланованої на 2023 рік, яка дасть Україні реальну енергонезалежність та можливість відокремитися від енергосистем РФ та Білорусі".

Деталі: Перспективними напрямами енергетичного партнерства, за словами прем'єра, є співпраця у сфері відновлювальної енергетики і водню.

"Ми зацікавлені в пілотних водневих проєктах з німецькими партнерами для початку спільного виробництва й транзиту водню в Німеччину і Європу. Німецькій стороні передано на розгляд декілька українських проєктних пропозицій щодо водню", — сказав Шмигаль.

Він додав, що Україна вітатиме започаткування до кінця цього року кількох двосторонніх пілотних проєктів.

Меркель запевнила, що співпраця України та Німеччини у сфері енергетики буде продовжена.

Канцлер ФРН також наголосила на тому, що Німеччина виступає за продовження транзиту газу до Європи через українську газотранспортну систему.

Теми: Шмигаль Меркельенергетика
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