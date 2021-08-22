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Шмыгаль поговорил с Меркель об интеграции в европейскую энергосеть

Воскресенье, 22 августа 2021, 19:29
Шмыгаль поговорил с Меркель об интеграции в европейскую энергосеть
Правительственный портал

Премьер Денис Шмыгаль во время встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель заявил, что приоритетом и стратегической целью Украины является интеграция украинской энергосистемы в европейскую сеть ENTSO-E.

Источник: Правительственный портал

Прямая речь Шмыгаля: "Приоритетом и стратегической целью является интеграция украинской энергосистемы в европейскую сеть ENTSO-E. Украина неуклонно придерживается взятых обязательств для реализации полной интеграции, запланированной на 2023 год, которая даст Украине реальную энергонезависимость и возможность отделиться от энергосистем РФ и Беларуси".

Детали: Перспективными направлениями энергетического партнерства, по словам премьера, является сотрудничество в сфере возобновляемой энергетики и водорода.

"Мы заинтересованы в пилотных водородных проектах с немецкими партнерами для начала совместного производства и транзита водорода в Германию и Европу. Немецкой стороне передано на рассмотрение несколько украинских проектных предложений по водороду", - сказал Шмыгаль.

Он добавил, что Украина будет приветствовать начало до конца этого года нескольких двусторонних пилотных проектов.

Меркель заверила, что сотрудничество Украины и Германии в сфере энергетики будет продолжено.

Канцлер ФРГ также отметила, что Германия выступает за продолжение транзита газа в Европу через украинскую газотранспортную систему.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ШмыгальМеркельэнергетика
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