Зеленський обговорив із прем'єром Грузії виклики в Чорноморському регіоні

Президент Володимир Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Грузії Іраклі Гарібашвілі, який перебуває в Україні з триденним візитом.

Джерело: сайт президента

Деталі: Зеленський висловив подяку за послідовну й чітку позицію Грузії з підтримки територіальної цілісності України, а також запевнив у подальшій непохитній підтримці братнього грузинського народу у відстоюванні суверенітету Грузії.

Президент високо оцінив потужну підтримку з боку Грузії ініціативи "Кримська платформа" та подякував Гарібашвілі за особисту участь у інавгураційному саміті цього нового формату з деокупації півострова.

Зеленський та Гарібашвілі домовилися провести перше засідання Стратегічної ради високого рівня.

Окрему увагу співрозмовники приділили питанням безпекової ситуації та відзначили важливість посилення співпраці у протидії викликам у сфері безпеки в Чорноморському регіоні.

Зеленський та Гарібашвілі також обговорили поглиблення взаємодії у межах формату "Асоційованого тріо" у контексті реалізації євроатлантичних прагнень України та Грузії.