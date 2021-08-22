Зеленский обсудил с премьером Грузии вызовы в Черноморском регионе

Президент Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Грузии Гарибашвили, который находится в Украине с трехдневным визитом.

Источник: сайт президента

Детали: Зеленский выразил благодарность за последовательную и четкую позицию Грузии по поддержке территориальной целостности Украины, а также заверил в дальнейшей непоколебимой поддержке братского грузинского народа в отстаивании суверенитета Грузии.

Президент высоко оценил мощную поддержку со стороны Грузии инициативы "Крымская платформа" и поблагодарил Гарибашвили за личное участие в инаугурационном саммите этого нового формата по деоккупации полуострова.

Зеленский и Гарибашвили договорились провести первое заседание Стратегического совета высокого уровня.

Отдельное внимание собеседники уделили вопросам ситуации в сфере безопасности и отметили важность усиления сотрудничества в противодействии вызовам в сфере безопасности в Черноморском регионе.

Зеленский и Гарибашвили также обсудили углубление взаимодействия в рамках формата "Ассоциированного трио" в контексте реализации евроатлантических стремлений Украины и Грузии.