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Домовленості Зеленського і Меркель: "Нафтогаз" і RWE підписали меморандум

Неділя, 22 серпня 2021, 20:23

На виконання домовленостей між президентом Володимиром Зеленським і канцлером Німеччини Ангелою Меркель між НАК "Нафтогаз України" та німецькою енергетичною компанією RWE (Rheinisch-Westfälisches Elektrizitätswerk) укладено меморандум про співробітництво в секторі водневої економіки.

Джерело: сайт президента

Деталі: Зазначається, що документ підписано в контексті візиту канцлера в Україну та на виконання домовленостей про спільний розвиток водневої економіки, які були досягнуті між Зеленським та Меркель під час їхньої зустрічі в Берліні в липні 2021 року.

"Цей меморандум стосується співпраці у сфері водневої економіки. "Нафтогаз" вбачає великі перспективи України у цій сфері. Зокрема це стосується виробництва "зеленого" водню – водню, який виробляється з відновлюваних джерел енергії, а також зберігання та споживання водню", – повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко на брифінгу.

Крім того, за його словами, цей документ відкриває перспективи в експорті "зеленого" водню на європейський ринок, зокрема до Німеччини. Для цього може використовуватися як наявна мережа газопроводів, так і альтернативні засоби, зокрема судна для транспортування аміаку. Пілотний проєкт передбачає доправляння саме суднами у вигляді "зеленого" аміаку.

Також передбачаються можливості комерційного продажу українського "зеленого" водню на європейських ринках, з фокусом на наявні ринки. Крім того, меморандум передбачає можливості розвитку проєктів відновлюваної енергетики на шельфі й узбережжі морів.

Робочі групи НАК "Нафтогаз України" та RWE розпочнуть спільну роботу в межах меморандуму вже у вересні цього року.

НАК "Нафтогаз України" та німецька RWE давно співпрацюють у сфері зберігання газу в українських газосховищах. Також НАК періодично купує газ у цієї компанії.

"Водночас президент України наголосив, що співпраця в секторі водневої економіки не компенсує Україні втрат від можливого запуску "Північного потоку – 2" у короткостроковій перспективі. Натомість збереження транзиту газу українською ГТС після 2024 року дасть змогу нашій країні профінансувати "зелений перехід", що в результаті зменшить залежність економіки України від природного газу", - йдеться в повідомленні.

Теми: НімеччинаенергетикаМеркельЗеленський


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