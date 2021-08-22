Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Домовленості Зеленського і Меркель: "Нафтогаз" і RWE підписали меморандум

Неділя, 22 серпня 2021, 20:23
Домовленості Зеленського і Меркель: Нафтогаз і RWE підписали меморандум

На виконання домовленостей між президентом Володимиром Зеленським і канцлером Німеччини Ангелою Меркель між НАК "Нафтогаз України" та німецькою енергетичною компанією RWE (Rheinisch-Westfälisches Elektrizitätswerk) укладено меморандум про співробітництво в секторі водневої економіки.

Джерело: сайт президента

Деталі: Зазначається, що документ підписано в контексті візиту канцлера в Україну та на виконання домовленостей про спільний розвиток водневої економіки, які були досягнуті між Зеленським та Меркель під час їхньої зустрічі в Берліні в липні 2021 року.

"Цей меморандум стосується співпраці у сфері водневої економіки. "Нафтогаз" вбачає великі перспективи України у цій сфері. Зокрема це стосується виробництва "зеленого" водню – водню, який виробляється з відновлюваних джерел енергії, а також зберігання та споживання водню", – повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко на брифінгу.

Крім того, за його словами, цей документ відкриває перспективи в експорті "зеленого" водню на європейський ринок, зокрема до Німеччини. Для цього може використовуватися як наявна мережа газопроводів, так і альтернативні засоби, зокрема судна для транспортування аміаку. Пілотний проєкт передбачає доправляння саме суднами у вигляді "зеленого" аміаку.

Також передбачаються можливості комерційного продажу українського "зеленого" водню на європейських ринках, з фокусом на наявні ринки. Крім того, меморандум передбачає можливості розвитку проєктів відновлюваної енергетики на шельфі й узбережжі морів.

Робочі групи НАК "Нафтогаз України" та RWE розпочнуть спільну роботу в межах меморандуму вже у вересні цього року.

НАК "Нафтогаз України" та німецька RWE давно співпрацюють у сфері зберігання газу в українських газосховищах. Також НАК періодично купує газ у цієї компанії.

"Водночас президент України наголосив, що співпраця в секторі водневої економіки не компенсує Україні втрат від можливого запуску "Північного потоку – 2" у короткостроковій перспективі. Натомість збереження транзиту газу українською ГТС після 2024 року дасть змогу нашій країні профінансувати "зелений перехід", що в результаті зменшить залежність економіки України від природного газу", - йдеться в повідомленні.

"Українська правда" у Threads

Теми: НімеччинаенергетикаМеркельЗеленський
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Усі новини...
Німеччина
Голова МЗС Німеччини визнала: Берлін ігнорував попередження про небезпеку Росії
В Німеччині арештували сімох імовірних терористів ІДІЛ, які приїхали з України
У Німеччині суд зупинив ухвалення закону, який мав покласти край газовому і нафтовому опаленню
Останні новини
10:32
CNN: Україна без допомоги США та НАТО може програти війну до літа 2024 року
10:19
відео"Укрзалізниця" збудувала свій перший зерновоз, пристосований до євроколії
10:11
Китай посилює боротьбу з IPhone
09:56
фотоПартизани підірвали авто з російським офіцером у Маріуполі – Андрющенко
09:53
фотоСтоматологія в епоху вікінгів була більш досконалою, ніж вважалося раніше – дослідження
09:33
Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни
09:21
Помер чиновник, який підірвався на російській міні у Бєлгородській області
09:05
Пристайко застеріг від "креативу" з призначенням посла у Британії
08:50
Уночі росіяни атакували Херсон: є поранені цивільні
08:38
У Литві натякнули Орбану на потребу вийти з ЄС
Усі новини...
Реклама: