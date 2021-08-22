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Договоренности Зеленского и Меркель: "Нафтогаз" и RWE подписали меморандум

Воскресенье, 22 августа 2021, 20:23

Во исполнение договоренностей между президентом Владимиром Зеленским и канцлером Германии Ангелой Меркель между НАК "Нафтогаз Украины" и немецкой энергетической компанией RWE (Rheinisch-Westfälisches Elektrizitätswerk) заключен меморандум о сотрудничестве в секторе водородной экономики.

Источник: сайт президента

Детали: Отмечается, что документ подписан в контексте визита канцлера в Украину и во исполнение договоренностей о совместном развитии водородной экономики, которые были достигнуты между Зеленским и Меркель во время их встречи в Берлине в июле 2021 года.

"Этот меморандум касается сотрудничества в сфере водородной экономики. "Нафтогаз" видит большие перспективы Украины в этой сфере. В частности это касается производства "зеленого" водорода – водорода, который производится из возобновляемых источников энергии, а также хранения и потребления водорода", - сообщил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко на брифинге.

Кроме того, по его словам, этот документ открывает перспективы в экспорте "зеленого" водорода на европейский рынок, в частности в Германию. Для этого может использоваться как имеющаяся сеть газопроводов, так и альтернативные средства, в частности судна для транспортировки аммиака. Пилотный проект предусматривает доставку именно судами в виде "зеленого" аммиака.

Также предусматриваются возможности коммерческой продажи украинского "зеленого" водорода на европейских рынках, с фокусом на имеющиеся рынки. Кроме того, меморандум предусматривает возможности развития проектов возобновляемой энергетики на шельфе и побережье морей.

Рабочие группы НАК "Нафтогаз Украины" и RWE начнут совместную работу в рамках меморандума уже в сентябре этого года.

НАК "Нафтогаз Украины" и немецкая RWE давно сотрудничают в сфере хранения газа в украинских хранилищах. Также НАК периодически покупает газ у этой компании.

"Вместе с тем президент Украины отметил, что сотрудничество в секторе водородной экономики не компенсирует Украине потери от возможного запуска "Северного потока - 2" в краткосрочной перспективе. В то же время, сохранение транзита газа по украинской ГТС после 2024 года позволит нашей стране профинансировать "зеленый переход", что в результате уменьшит зависимость экономики Украины от природного газа", - говорится в сообщении.

Темы: ГерманияэнергетикаМеркельЗеленский
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