Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленський зробив "національними легендами" Блохіна і Ротару

Неділя, 22 серпня 2021, 20:46
Зеленський зробив національними легендами Блохіна і Ротару
скріншот трансляції ОП

Президент Володимир Зеленський вручив перші державні нагороди "Національна легенда України" 7 українцям.

Джерело: трансляція заходу на сторінці Офісу президента в Facebook

Деталі: За словами Зеленського, лауреатами нової нагороди стали:

  • "Національна легенда української поезії" Юрій Рибчинський
  • "Національна легенда українського живопису" Іван Марчук
  • "Національна легенда українського футболу" Олег Блохін
  • "Національна легенда української хореографії" Мирослав Вантух
  • "Національна легенда українського балету" Олена Потапова
  • "Національна легенда української музики" Софія Ротару

Також нагороду "Національна легенда України" отримав посмертно видатний композитор Мирослав Скорик. Президент вручив нагороду його дружині.

Зеленський зазначив, що премія буде відбуватися щороку.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Зеленськийнагороди
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Усі новини...
Зеленський
Зеленський приїхав у Туреччину: говоритиме з Ердоганом
Зеленський про проросійські настрої в Словаччині: Це протерористична позиція
У Болгарії проросійський політик увібрався як священник і "прокляв" кортеж Зеленського
Останні новини
10:32
CNN: Україна без допомоги США та НАТО може програти війну до літа 2024 року
10:19
відео"Укрзалізниця" збудувала свій перший зерновоз, пристосований до євроколії
10:11
Китай посилює боротьбу з IPhone
09:56
фотоПартизани підірвали авто з російським офіцером у Маріуполі – Андрющенко
09:53
фотоСтоматологія в епоху вікінгів була більш досконалою, ніж вважалося раніше – дослідження
09:33
Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни
09:21
Помер чиновник, який підірвався на російській міні у Бєлгородській області
09:05
Пристайко застеріг від "креативу" з призначенням посла у Британії
08:50
Уночі росіяни атакували Херсон: є поранені цивільні
08:38
У Литві натякнули Орбану на потребу вийти з ЄС
Усі новини...
Реклама: