Зеленський зробив "національними легендами" Блохіна і Ротару
Неділя, 22 серпня 2021, 20:46
Президент Володимир Зеленський вручив перші державні нагороди "Національна легенда України" 7 українцям.
Джерело: трансляція заходу на сторінці Офісу президента в Facebook
Деталі: За словами Зеленського, лауреатами нової нагороди стали:
- "Національна легенда української поезії" Юрій Рибчинський
- "Національна легенда українського живопису" Іван Марчук
- "Національна легенда українського футболу" Олег Блохін
- "Національна легенда української хореографії" Мирослав Вантух
- "Національна легенда українського балету" Олена Потапова
- "Національна легенда української музики" Софія Ротару
Також нагороду "Національна легенда України" отримав посмертно видатний композитор Мирослав Скорик. Президент вручив нагороду його дружині.
Зеленський зазначив, що премія буде відбуватися щороку.
Українська правда