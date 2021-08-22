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Зеленский сделал "национальными легендами" Блохина и Ротару

Воскресенье, 22 августа 2021, 20:46
скриншот трансляции ОП

Президент Владимир Зеленский вручил первые государственные награды "Национальная легенда Украины" 7 украинцам.

Источник: трансляция мероприятия на странице Офиса президента в Facebook

Детали: По словам Зеленского, лауреатами новой награды стали:

  • "Национальная легенда украинской поэзии" Юрий Рыбчинский
  • "Национальная легенда украинской живописи" Иван Марчук
  • "Национальная легенда украинского футбола" Олег Блохин
  • "Национальная легенда украинского хореографии" Мирослав Вантух
  • "Национальная легенда украинского балета" Елена Потапова
  • "Национальная легенда украинской музыки" София Ротару

Также награду "Национальная легенда Украины" получил посмертно выдающийся композитор Мирослав Скорик. Президент вручил награду его жене.

Зеленский отметил, что премия будет происходить ежегодно.

Украинская правда
Темы: Зеленскийнаграды
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