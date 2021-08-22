Зеленський побачив початок "ідеального еволюційного уряду"

Президент Володимир Зеленський вважає роботу Кабінету міністрів "початком ідеального еволюційного уряду".

Джерело: Зеленський в інтерв'ю телеканалу "Україна", показаному в неділю ввечері, передає "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Люди звикли, що міністри постійно виходили на камери, і у них було питання; а коли вони працюють? На сьогодні – він (уряд – ред.) технократичний. Нам потрібен уряд, який будує країну. Міністр інфраструктури – це кілометри доріг. Міністр охорони здоров'я – це маски, балони з киснем".

Деталі: При цьому він зазначив, що монобільшість у парламенті перебуває під тиском.

"Недобиті політичні залишки будуть розгойдувати човен. Якщо монобільшість витримає – все буде нормально, будуть ухвалені рішення. Якщо монобільшість буде слабкою... Так, двері нашої команди були відкриті. У моєму розумінні двері відкриті і на вхід, і на вихід. Хто бачить своє політичне майбутнє, хто хоче бути політиком, двері відкриті в інший бік", - сказав президент.

За його словами, уряд і влада загалом домоглися в умовах кризи макроекономічної стабілізації.

"Навіть якщо буде затримка траншу МВФ, ми пройдемо спокійно, долар за 100 гривень не буде, двічі індексували пенсію і зарплату, середня зарплата – 500 доларів. Ми проходимо кризу як суб'єкт", - сказав він.

Говорячи про реформи, Зеленський особливо відзначив вкладення в інфраструктуру в рамках "Великого будівництва", цифровізацію економіки, земельну і судову реформи.

Відповідаючи на питання про можливість у минулому уникнути війни, Зеленський сказав, що розуміє її причини.

"Багато причин у цієї війни. Нікому не потрібна велика сильна країна – Україна. Бувають війни більш цивілізовані... щоб у тебе не було енергетичної самостійності, флоту... Війна за Україну була б у будь-якому випадку. Незалежність – це суб'єктність і можливість впливати, мати ринки збуту, мати можливості для збагачення людей. Чи можна було зменшити кількість загиблих – не знаю, я не був тоді президентом", - сказав він.