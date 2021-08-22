Зеленский увидел начало "идеального эволюционного правительства"

Президент Владимир Зеленский считает работу Кабинета министров "началом идеального эволюционного правительства".

Источник: Зеленский в интервью телеканалу "Украина", показанном в воскресенье вечером, передает "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Люди привыкли, что министры постоянно выходили на камеры, и у них был вопрос, а когда они работают. На сегодня оно (правительство – ред.) технократическое. Нам нужно правительство, которое строит страну. Министр инфраструктуры – это километры дорог. Министр здравоохранения – это маски, баллоны с кислородом".

Детали: При этом он отметил, что монобольшинство в парламенте находится под давлением.

"Недобитые политические остатки будут раскачивать лодку. Если монобольшинство выдержит – все будет нормально, будут приняты решения. Если монобольшинство будет слабым... Да, двери нашей команды были открыты. В моем понимании двери открыты и на вход, и на выход. Кто видит свое политическое будущее, кто хочет быть политиком, двери открыты в другую сторону", - сказал президент.

По его словам, правительство и власть в целом добились в условиях кризиса макроэкономической стабилизации.

"Даже если будет задержка транша МВФ, мы пройдем спокойно, доллар за 100 гривен не будет, дважды индексировали пенсию и зарплату, средняя зарплата – 500 долларов. Мы проходим кризис как субъект", - сказал он.

Говоря о реформах, Зеленский особо отметил вложения в инфраструктуру в рамках "Большого строительства", цифровизацию экономики, земельную и судебную реформы.

Отвечая на вопрос о возможности в прошлом избежать войны, Зеленский сказал, что понимает ее причины.

"Много причин в этой войне. Никому не нужна большая сильная страна – Украина. Бывают войны более цивилизованные... чтобы у тебя не было энергетической самостоятельности, флота... Война за Украину была бы в любом случае. Независимость – это субъектность и возможность влиять, иметь рынки сбыта, иметь возможности для обогащения людей. Можно ли было уменьшить количество погибших – не знаю, я не был тогда президентом", - сказал он.