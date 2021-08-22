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Україна виконала умови для другого траншу від ЄС – Шмигаль

Неділя, 22 серпня 2021, 21:56
Україна виконала умови для другого траншу від ЄС – Шмигаль
Урядовий портал

Прем'єр Денис Шмигаль заявляє, що Україна виконала умови, необхідні для виплати другого траншу макрофінансової допомоги від Європейського Союзу.

Джерело: Шмигаль під час зустрічі з виконавчим віце-президентом Європейської Комісії Валдісом Домбровскісом, повідомляє Урядовий портал

Пряма мова: "Звичайно, для нас важливим кроком з підтримки стане виділення другого траншу макрофінансової допомоги до завершення поточної програми у вересні цього року. Україна виконала умови для його отримання".

Деталі: Зі свого боку виконавчий віце-президент Єврокомісії зауважив, що ЄС мобілізував безпрецедентну фінансову й технічну допомогу для України. І надання у 2020 році першого траншу макрофінансової допомоги в розмірі 600 млн євро стало ознакою солідарності ЄС з Україною.

Крім того, Шмигаль зазначив, що Україною забезпечено виконання структурних "маяків" і в межах спільної з МВФ програми stand-by, які необхідні для першого перегляду програми.

"Очікуємо у вересні початку роботи місії в Україні. Усі необхідні кроки з нашого боку в цьому напрямку були зроблені", — повідомив очільник уряду.

Сторони також обговорили провадження угоди про Поглиблену та всеохоплюючу зону вільної торгівлі (ПВЗВТ) між Україною та Європейським Союзом.

"Впевнений, що вже у вересні відбудеться перший раунд переговорів щодо подальшого скасування митних тарифів у двосторонній торгівлі відповідно до Угоди про асоціацію між Україною та ЄС", — сказав Шмигаль.

"Українська правда" у Threads

Теми: Шмигаль ЄС
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