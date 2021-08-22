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Украина выполнила условия для второго транша от ЕС – Шмыгаль

Воскресенье, 22 августа 2021, 21:56
Правительственный портал

Премьер Денис Шмыгаль заявляет, что Украина выполнила условия, необходимые для выплаты второго транша макрофинансовой помощи от Европейского Союза.

Источник: Шмыгаль во время встречи с исполнительным вице-президентом Европейской Комиссии Валдисом Домбровскисом, сообщает Правительственный портал

Прямая речь: "Конечно, для нас важным шагом по поддержке станет выделение второго транша макрофинансовой помощи до завершения текущей программы в сентябре этого года. Украина выполнила условия для его получения".

Детали: Со своей стороны исполнительный вице-президент Еврокомиссии отметил, что ЕС мобилизовал беспрецедентную финансовую и техническую помощь для Украины. И предоставление в 2020 году первого транша макрофинансовой помощи в размере 600 млн евро стало признаком солидарности ЕС с Украиной.

Кроме того, Шмыгаль отметил, что Украиной обеспечено выполнение структурных "маяков" и в рамках совместной с МВФ программы stand-by, которые необходимы для первого пересмотра программы.

"Ожидаем в сентябре начала работы миссии в Украине. Все необходимые шаги с нашей стороны в этом направлении были сделаны", - сообщил глава правительства.

Стороны также обсудили Соглашение об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли (УВЗСТ) между Украиной и Европейским Союзом.

"Уверен, что уже в сентябре состоится первый раунд переговоров по дальнейшей отмене таможенных тарифов в двусторонней торговле в соответствии с Соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС", - сказал Шмыгаль.

Темы: ШмыгальЕС
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