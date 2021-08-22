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Зеленський про парад: Люди мають побачити, на що держава витрачала гроші

Неділя, 22 серпня 2021, 22:25
Зеленський про парад: Люди мають побачити, на що держава витрачала гроші
Репетиція параду 22 серпня, фото Ельдара Сарахмана, УП

Президент Володимир Зеленський хотів би проведенням параду на День незалежності продемонструвати військово-технічні досягнення держави і вкладені в силовий блок бюджетні кошти.

Джерело: Зеленський в інтерв'ю на телеканалі "Інтер" у неділю, повідомляє "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "У такий важливий рік, під час найважливіших самітів ми повинні показати все, що є в Україні – якої якості, якого рівня. Ми постійно збільшуємо бюджет для наших військових. Я цим пишаюся. І я хотів би, щоб на 30-річчя нашої незалежності, а я буду говорити вже – відновлення нашої незалежності – ми повинні показати всі наші досягнення і парад.

Ми покажемо нові танки, ми покажемо наші літаки, вертольоти, ми покажемо, як за останні 2 роки змінився технічний склад нашого Міністерства внутрішніх справ – це не лише Національна поліція, це і прикордонники, це і вертольоти ДСНС, це не лише українські вертольоти, але і французькі... ".

"Люди повинні побачити, на що держава витрачала гроші".

Що передувало: У 2019 році президент України скасував проведення парадів до Дня незалежності, направивши, замість цього, 300 мільйонів гривень коштів на премії військовим.

У 2020 році Зеленський також скасував проведення військового параду, прокоментувавши, що "військова техніка має бути присутня на передовій, а не перетворюватися на атракціон".

Теми: День НезалежностіЗеленський
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