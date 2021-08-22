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Зеленский о параде: Люди должны увидеть, на что государство тратило деньги

Воскресенье, 22 августа 2021, 22:25
Зеленский о параде: Люди должны увидеть, на что государство тратило деньги
Репетиция парада 22 августа, фото Эльдара Сарахмана, УП

Президент Владимир Зеленский хотел бы проведением парада на День независимости продемонстрировать военно-технические достижения государства и вложенные в силовой блок бюджетные средства.

Источник: Зеленский в интервью на телеканале "Интер" в воскресенье, сообщает "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "В такой важный год, во время важнейших саммитов мы должны показать все, что есть в Украине – какого качества, какого уровня. Мы постоянно увеличиваем бюджет для наших военных. Я этим горжусь. И я хотел бы, чтобы на 30-летие нашей независимости, а я буду говорить уже – восстановление нашей независимости – мы должны показать все наши достижения и парад.

Мы покажем новые танки, мы покажем наши самолеты, вертолеты, мы покажем, как за последние 2 года изменился технический состав нашего Министерства внутренних дел – это не только Национальная полиция, это и пограничники, это и вертолеты ГСЧС, это не только украинские вертолеты, но и французские...".

"Люди должны увидеть, на что государство тратило деньги".

Что предшествовало: В 2019 году президент Украины отменил проведение парадов ко Дню независимости, направив вместо этого, 300 млн гривен средств на премии военным.

В 2020 году Зеленский также отменил проведение военного парада, прокомментировав, что "военная техника должна присутствовать на передовой, а не превращаться в аттракцион".

"Украинская правда" в Threads

Темы: День НезависимостиЗеленский
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