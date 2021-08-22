На Київщині чоловіки влаштували стрілянину через брак місць у цирку

У Василькові Київської області двоє чоловіків влаштували стрілянину через нестачу посадочних місць під час вистави пересувного цирку.

Джерело: поліція Київської області

фото поліції

Дослівно: "Сьогодні близько 19.30 між двома чоловіками виникла сварка через нестачу посадочних місць під час вистави пересувного цирку.

В результаті конфлікту один із чоловіків схопив пістолет для відстрілу гумових куль "Наган" та почав стріляти в іншого, який, в свою чергу, взяв з автівки пістолет ПМР, почав стріляти у відповідь та поранив опонента у стегно".

Деталі: За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.4 ст.296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.

Зазначається, що правоохоронці встановлюють усі обставини конфлікту та вирішують питання щодо повідомлення обом фігурантам про підозру.