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На Київщині чоловіки влаштували стрілянину через брак місць у цирку

Неділя, 22 серпня 2021, 23:17
На Київщині чоловіки влаштували стрілянину через брак місць у цирку
фото поліції

У Василькові Київської області двоє чоловіків влаштували стрілянину через нестачу посадочних місць під час вистави пересувного цирку.

Джерело: поліція Київської області

 
фото поліції

Дослівно: "Сьогодні близько 19.30 між двома чоловіками виникла сварка через нестачу посадочних місць під час вистави пересувного цирку.

В результаті конфлікту один із чоловіків схопив пістолет для відстрілу гумових куль "Наган" та почав стріляти в іншого, який, в свою чергу, взяв з автівки пістолет ПМР, почав стріляти у відповідь та поранив опонента у стегно".

Деталі: За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.4 ст.296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.

 

Зазначається, що правоохоронці встановлюють усі обставини конфлікту та вирішують питання щодо повідомлення обом фігурантам про підозру.

Українська правда

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Теми: Київська областьполіція
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