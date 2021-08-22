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На Киевщине мужчины устроили стрельбу из-за нехватки мест в цирке

Воскресенье, 22 августа 2021, 23:17
На Киевщине мужчины устроили стрельбу из-за нехватки мест в цирке
фото полиции

В Василькове Киевской области двое мужчин устроили стрельбу из-за нехватки посадочных мест во время представления передвижного цирка.

Источник: полиция Киевской области

 
фото полиции

Дословно: "Сегодня около 19.30 между двумя мужчинами возникла ссора из-за нехватки посадочных мест во время представления передвижного цирка.

В результате конфликта один из мужчин схватил пистолет для отстрела резиновых пуль "Наган" и начал стрелять в другого, который, в свою очередь, взял из машины пистолет ПМР, начал стрелять в ответ и ранил оппонента в бедро".

Детали: По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч.4 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

 

Отмечается, что правоохранители устанавливают все обстоятельства конфликта и решают вопрос о сообщение обоим фигурантам о подозрении.

Украинская правда
Темы: Киевская областьполиция
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