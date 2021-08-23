Reuters: Лондон вимагатиме санкції проти талібів на зустрічі G7

Великобританія збирається підштовхнути світових лідерів розглянути нові санкції щодо бойовиків "Талібану" під час зустрічі G7 у вівторок, 24 серпня.

Джерело: дипломати та урядовці - джерела Reuters

Деталі: Британський урядовець, який говорив на умовах анонімності, сказав, що Британія вважає: G7 має розглянути можливість запровадити економічних санкцій і зупинити допомогу, якщо таліби порушують права людини і дозволяють використовувати територію як притулок для бойовиків.

За словами одного західного дипломата, санкції проти талібів навряд чи будуть ухвалені негайно.

Міністр закордонних справ Великобританії Домінік Рааб вперше заявив про можливість запровадження санкцій, аби тиснути на "Талібан", минулого тижня.

Що передувало: Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що збере лідерів G7 для термінових переговорів щодо ситуації в Афганістані у вівторок.