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Reuters: Лондон потребует санкции против талибов на встрече G7

Понедельник, 23 августа 2021, 00:28
Reuters: Лондон потребует санкции против талибов на встрече G7

Великобритания собирается подтолкнуть мировых лидеров рассмотреть новые санкции в отношении боевиков "Талибана" во время встречи G7 во вторник, 24 августа.

Источник: дипломаты и чиновники - источники Reuters

Детали: Британский чиновник, который говорил на условиях анонимности, сказал, что Великобритания считает: G7 должна рассмотреть возможность ввести экономические санкции и остановить помощь, если талибы нарушают права человека и позволяют использовать территорию как убежище для боевиков.

По словам одного западного дипломата, санкции против талибов вряд ли будут приняты незамедлительно.

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб впервые заявил о возможности введения санкций, чтобы давить на "Талибан", на прошлой неделе.

Что предшествовало: Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что соберет лидеров G7 для срочных переговоров по ситуации в Афганистане во вторник.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ТалибансанкцииВеликобритания
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