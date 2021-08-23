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США залучили комерційні авіалінії для евакуації з Афганістану

Понеділок, 23 серпня 2021, 01:20

США заявляють, що для евакуації людей з Афганістану будуть використовуватися комерційні літаки.

Джерело: Reuters, BBC, Міноборони США

Деталі: Міністерство оборони США оголосило про активацію Цивільного резервного повітряного флоту (CRAF) для допомоги в евакуації. Це дозволяє США мобілізувати цивільні авіалінії для надання допомоги в надзвичайній ситуації. Останній раз він використовувався перед і під час вторгнення США в Ірак в 2003 році і війни в Перській затоці 1990-1991 років.

Активація першого рівня призначена для 18 літаків: чотири - від United Airlines; по три від American Airlines, Atlas Air, Delta Air Lines і Omni Air; і два від Гавайських авіаліній.

18 літаків доставлять людей в треті країни з безпечних місць за межами Афганістану.

Нагадаємо: За останній тиждень США евакуювали майже 28 тисяч людей.

Теми: СШААфганістан


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