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США привлекли коммерческие авиалинии к эвакуации из Афганистана

Понедельник, 23 августа 2021, 01:20

США заявляют, что для эвакуации людей из Афганистана будут использоваться коммерческие самолеты.

Источник: Reuters, BBC, Минобороны США

Детали: Министерство обороны США объявило об активации Гражданского резервного воздушного флота (CRAF) для помощи в эвакуации. Это позволяет США мобилизовать гражданские авиалинии для оказания помощи в чрезвычайной ситуации. Последний раз он использовался перед и во время вторжения США в Ирак в 2003 году и войны в Персидском заливе 1990-1991 годов.

Активация первого уровня предназначена для 18 самолетов: четыре - от United Airlines; по три от American Airlines, Atlas Air, Delta Air Lines и Omni Air; и два от Гавайских авиалиний.

18 самолетов доставят людей в третьи страны из безопасных мест за пределами Афганистана.

Напомним: За последнюю неделю США эвакуировали почти 28 тысяч человек.

"Украинская правда" в Threads

Темы: СШААфганистан
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