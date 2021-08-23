Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

США привлекли коммерческие авиалинии к эвакуации из Афганистана

Понедельник, 23 августа 2021, 01:20

США заявляют, что для эвакуации людей из Афганистана будут использоваться коммерческие самолеты.

Источник: Reuters, BBC, Минобороны США

Детали: Министерство обороны США объявило об активации Гражданского резервного воздушного флота (CRAF) для помощи в эвакуации. Это позволяет США мобилизовать гражданские авиалинии для оказания помощи в чрезвычайной ситуации. Последний раз он использовался перед и во время вторжения США в Ирак в 2003 году и войны в Персидском заливе 1990-1991 годов.

Активация первого уровня предназначена для 18 самолетов: четыре - от United Airlines; по три от American Airlines, Atlas Air, Delta Air Lines и Omni Air; и два от Гавайских авиалиний.

18 самолетов доставят людей в третьи страны из безопасных мест за пределами Афганистана.

Напомним: За последнюю неделю США эвакуировали почти 28 тысяч человек.

Темы: СШААфганистан
powered by lun.ua
Главное сегодня

В Еврокомиссии не видят шансов для запуска процедуры членства Украины в ближайшие годы

фотоВ Одессе нашли одно из крупнейших в Украине захоронений жертв НКВД

Лавров заявил, что странам придется конкурировать за право транзита газа из РФ

Главные новости воскресенья и ночи: Меркель и Зеленский, гражданство Баюл

От трех доз Pfizer в четыре раза сильнее защита, чем от двух — Израиль

В Украину прибыл глава Евросовета

Все новости...
США
США попросили Украину помочь с эвакуацией из Афганистана
В американском Теннесси наводнение: есть погибшие, десятки пропавших
Боррель: До 31 августа "математически невозможно" эвакуировать всех американцев из Афганистана
Последние новости
09:58
Украина выполнила условия для получения помощи ЕС, но нужно решение МВФ
09:52
Лавров обвинил Зеленского в разжигании межнационального конфликта
09:25
Шевченко не против возглавить какую-то сборную
09:17
В Еврокомиссии не видят шансов для запуска процедуры членства Украины в ближайшие годы
09:10
США наращивают эвакуацию из Афганистана, но ее срок может быть продлен
09:04
Зеленский попросил Эрдогана помочь освободить удерживаемых РФ крымских татар
08:55
фотоВ Одессе нашли одно из крупнейших в Украине захоронений жертв НКВД
08:41
В воскресенье против COVID вакцинировали почти 43 тысячи человек
08:27
Лавров заявил, что странам придется конкурировать за право транзита газа из РФ
08:20
Главные новости воскресенья и ночи: Меркель и Зеленский, гражданство Баюл
Все новости...