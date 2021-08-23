США привлекли коммерческие авиалинии к эвакуации из Афганистана

США заявляют, что для эвакуации людей из Афганистана будут использоваться коммерческие самолеты.



Источник: Reuters, BBC, Минобороны США



Детали: Министерство обороны США объявило об активации Гражданского резервного воздушного флота (CRAF) для помощи в эвакуации. Это позволяет США мобилизовать гражданские авиалинии для оказания помощи в чрезвычайной ситуации. Последний раз он использовался перед и во время вторжения США в Ирак в 2003 году и войны в Персидском заливе 1990-1991 годов.

Активация первого уровня предназначена для 18 самолетов: четыре - от United Airlines; по три от American Airlines, Atlas Air, Delta Air Lines и Omni Air; и два от Гавайских авиалиний.

18 самолетов доставят людей в третьи страны из безопасных мест за пределами Афганистана.

Напомним: За последнюю неделю США эвакуировали почти 28 тысяч человек.